Nel mezzo delle crescenti tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, un segnale radio a Milano ha catturato l’attenzione: un messaggio criptico in lingua e numeri intercettato nella città lombarda suggerisce che il conflitto stia riversando i suoi riverberi ben oltre il Medio Oriente, fino all’Europa.

Ultimi aggiornamenti sul conflitto Usa‑Israele‑Iran

La guerra iniziata il 28 febbraio 2026 ha visto una rapida escalation su più fronti. Le forze statunitensi e israeliane hanno colpito quasi 2 000 obiettivi all’interno dell’Iran dall’avvio dell’offensiva, comprendendo infrastrutture militari, difese aeree e unità navali, secondo dichiarazioni ufficiali dell’US Central Command.

Il bilancio complessivo delle vittime è salito rapidamente: circa 800 persone sono state uccise, tra civili e militari, principalmente in Iran ma anche in altri paesi coinvolti dal conflitto, secondo dati raccolti da diverse organizzazioni e autorità locali.

Negli Stati Uniti, il Pentagono ha confermato la morte di sei militari in un attacco con drone in Kuwait, e altri soldati potrebbero essere feriti o colpiti nei combattimenti in corso.

Segnale radio in farsi intercettato a Milano, tensione alta: chi è il destinatario?

In un contesto di tensioni sempre più accese in Medio Oriente, dove Stati Uniti e Israele hanno avviato una vasta offensiva militare contro l’Iran, un radioamatore milanese ha intercettato un messaggio enigmatico, costituito da parole in farsi e sequenze numeriche.

Secondo l’inviato Esteri per la Rai, Ilario Piagnerelli, che ha diffuso il video sul social X, il contenuto sarebbe «presumibilmente diretto ad agenti iraniani all’estero». L’episodio, osservato con interesse da appassionati di comunicazioni e esperti di crittografia, suggerisce che anche in Europa si stiano muovendo reti legate al conflitto, mettendo in luce una dimensione meno visibile ma cruciale della guerra, quella dell’intelligence e delle comunicazioni segrete.

Questa intercettazione si inserisce in una crisi che ha già causato centinaia di vittime e provocato gravi tensioni diplomatiche. I bombardamenti su Teheran e altre città iraniane, in risposta agli attacchi congiunti di Usa e Israele, e le successive contromisure di Teheran nella regione, evidenziano una spirale di escalation senza chiari segnali di rallentamento.

Come osserva Piagnerelli, «la situazione resta estremamente complessa», mostrando come il conflitto abbia ormai dimensioni internazionali, toccando non solo il Medio Oriente ma anche l’Europa, teatro di sorveglianza, intercettazioni e attività di intelligence. Gli esperti sottolineano che episodi del genere potrebbero essere indizi della strategia di comunicazione dei servizi segreti e della crescente attenzione verso obiettivi sensibili fuori dai confini iraniani.