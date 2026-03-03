La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha assunto i contorni di una crisi regionale su vasta scala, coinvolgendo il Levante, il Golfo Persico e il Mediterraneo orientale. Nelle ultime ore la tensione è esplosa in particolare con il maxi attacco contro l’Assemblea degli Esperti a Qom, colpita proprio durante le operazioni per eleggere la nuova Guida Suprema, mentre Teheran e altre infrastrutture strategiche subiscono bombardamenti continui.

Guerra in Iran, maxi attacco durante l’elezione della Guida Suprema

L’attacco israeliano che ha impiegato circa cento caccia e oltre 250 bombe contro il complesso istituzionale di Teheran – sede della Presidenza e del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale – rappresenta uno dei momenti più critici dell’escalation.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha confermato danni agli ingressi dell’impianto nucleare di Natanz, senza rilevare però conseguenze radiologiche. La Mezzaluna Rossa iraniana segnala 787 vittime dall’inizio delle operazioni, un numero che testimonia la violenza dei bombardamenti. Sul fronte israeliano, continuano i lanci di missili dall’Iran e dal Libano, con esplosioni avvertite a Gerusalemme e Ramallah e oltre una dozzina di razzi sparati in un solo giorno da Hezbollah. I raid e il fuoco di artiglieria lungo la linea di confine nel sud del Libano costringono l’Onu a registrare circa 30.000 sfollati e l’Unifil a evacuare il personale non essenziale. Migliaia di cittadini iraniani partecipano ai funerali delle vittime della scuola di Minab, mentre l’Alto commissario Onu per i Diritti umani chiede “un’indagine urgente” sull’attacco.

Il conflitto si estende anche al Kurdistan iracheno, colpendo Erbil e un campo di oppositori curdi, e minaccia infrastrutture civili e strategiche nel Golfo, come il tentato attacco all’aeroporto di Doha, incendi nelle aree petrolifere degli Emirati e danni ai data center di Amazon tra Emirati e Bahrein. Le ripercussioni economiche sono immediate: raddoppiano i costi del Gnl, le assicurazioni sospendono le coperture per conflitti armati e diverse compagnie aeree cancellano voli.

L’Assemblea degli Esperti e la successione della Guida Suprema: colpita l’Assemblea degli Esperti

Come riportato dall’Ansa, il complesso dell’Assemblea degli Esperti a Qom, l’organo incaricato di eleggere la nuova Guida suprema (Rahbar) dopo la morte di Ali Khamenei, è stato “raso al suolo” secondo le agenzie iraniane, anche se l’edificio era stato evacuato precedentemente. Le immagini rilanciate dai media mostrano colonne di fumo e devastazione.

Come recita l’articolo 107 della Costituzione iraniana, i membri dell’Assemblea – 88 religiosi sciiti eletti ogni otto anni con la supervisione del Consiglio dei Guardiani – devono selezionare la nuova Guida sulla base di “erudizione islamica, giustizia, pietà, retta perspicacia politica e sociale”, oltre a “coraggio, capacità amministrative e adeguata capacità di leadership”. Storicamente, la prima Assemblea degli Esperti, eletta nel 1983, scelse Ali Khamenei dopo la morte di Khomeini nel 1989, nonostante non fosse ancora un ayatollah, costringendo a una modifica costituzionale per consentirne l’elezione.

L’attuale Assemblea è stata eletta nel marzo 2024 e opera a porte chiuse, in una sorta di conclave in cui i membri consultano reciprocamente i candidati. La successione della Guida suprema resta quindi al centro di una tensione crescente, mentre il conflitto militare continua a estendersi sul territorio iraniano.