I missili iraniani come il Soumar, i pericoli per il Sud Europa e le mosse di Parigi e Berlino per potenziare la difesa: ecco le preoccupazioni dell’Italia.

La guerra in Medio Oriente non è più un conflitto confinato alla regione: le tensioni tra Iran, Israele e altri attori locali minacciano di destabilizzare anche Europa. La portata dei missili iraniani, in grado di raggiungere anche l’Italia, e l’aumento delle iniziative di difesa europea rendono urgente una riflessione sulle nuove sfide geopolitiche e sulla sicurezza del continente.

Guerra Usa-Iran: un conflitto che scuote anche l’Europa

Di fronte a questa crescente instabilità, Francia e Germania hanno deciso di rafforzare la cooperazione nel campo della deterrenza nucleare. Emmanuel Macron e Friedrich Merz hanno annunciato la nascita di un gruppo direttivo di alto livello dedicato alla difesa nucleare, con l’obiettivo di armonizzare strategie e proteggere il continente. Il programma francese, definito dal presidente Macron come «un principio inviolabile», prevede anche l’incremento del numero di testate, consolidando la capacità di risposta strategica in uno scenario internazionale sempre più incerto.

Oltre alla Germania, altri otto Paesi europei – Gran Bretagna, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Grecia, Svezia e Danimarca – stanno valutando la possibilità di aderire all’iniziativa. Ciò permetterebbe loro di ospitare forze aeree strategiche francesi, estendendo la presenza militare europea e rafforzando la difesa comune. Sul fronte istituzionale, Ursula von der Leyen ha convocato un Collegio straordinario dedicato alla sicurezza europea per analizzare le conseguenze del conflitto e coordinare le risposte tra gli Stati membri. Parallelamente, l’Unione europea monitora con attenzione la sicurezza energetica: le forniture e i trasporti, soprattutto nelle zone critiche come lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso, restano sotto osservazione per prevenire interruzioni e impennate dei prezzi.

“Quel missile può colpire l’Italia”, le zone più a rischio

Il conflitto in Medio Oriente sta assumendo dimensioni che superano di gran lunga il contesto regionale, generando inquietudine anche in Occidente. Le tensioni tra Iran, Israele e altri attori della regione stanno infatti ridefinendo gli equilibri geopolitici globali, con ripercussioni dirette sull’Europa. Studi militari evidenziano come l’arsenale iraniano costituisca una minaccia concreta per il Vecchio Continente: alcuni missili sviluppati da Teheran avrebbero una gittata tale da raggiungere non solo il Medio Oriente, ma anche l’Italia e altri Paesi dell’Europa meridionale.

Un esempio significativo è il missile da crociera Soumar, stimato avere un raggio di circa 2.500 chilometri, che potrebbe colpire il Sud Italia secondo analisi pubblicate dalla stampa nazionale. Questa prospettiva ha riacceso il dibattito sulla sicurezza europea. L’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, aveva chiarito: “Sappiamo con certezza che l’Iran possiede centinaia di missili in grado non solo di minacciare Israele, ma anche di raggiungere Roma, Parigi e Londra“, sottolineando la gravità della situazione e il bisogno di una risposta strategica coordinata.