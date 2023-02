Segrega e picchia la figlia per giorni: arrestato

Segrega e picchia la figlia per giorni: arrestato dai carabinieri che hanno trovato la vittima in condizioni pietose e privata del cibo

Arriva dal Piemonte la terribile vicenda di un uomo che segrega e picchia la figlia per giorni perché non voleva che si fidanzasse.

Da quanto si apprende quel cittadino del Bangladesh avrebbe maltrattato e rinchiuso la ragazza per molto tempo fin quando a quella brutale violenza non hanno messo fine i carabinieri della territoriale che lo hanno arrestato.

Ad operare, secondo il racconto dei media regionali e di quelli che hanno ripreso la notizia a livello nazionale, sono stati i carabinieri della stazione di Stresa, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

I militari hanno provveduto a trarre in arresto nella giornata di ieri un cittadino originario del Bangladesh. Le presunzioni di reato a carico dell’uomo che sono state girate all’attenzione del magistrato di turno sono molto gravi: l’uomo è stato fermato ed indagato per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.

Non accettava la relazione della ragazza

Ma perché l’indagato aveva assunto quell’atteggiamento che era sfociato in vere violenze? L’uomo aveva rinchiuso in camera la figlia ventenne da giorni, picchiandola e privandola di cibo.

I media che hanno raccolto le informazioni dagli operanti spiegano che all’origine della violenza ci sarebbe il rifiuto del padre ad accettare la relazione sentimentale della ragazza.