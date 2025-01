Selena Gomez ha espresso le sue scuse in lacrime al suo popolo, dopo che l’agenzia per l’immigrazione e la dogana degli Stati Uniti ha arrestato e espulso centinaia di migranti, in seguito alla politica di deportazione degli immigrati senza documenti, promossa da Donald Trump con il suo ritorno alla Casa Bianca.

Selena Gomez si commuove per la deportazione dei messicani di Trump

La 32enne ha condiviso un video commovente sulla sua Instagram Story, che poi è stato rimosso, accompagnato dalla didascalia “Mi dispiace“, con un emoji della bandiera messicana.

“Tutta la mia gente viene attaccata, i bambini. Non capisco. Mi dispiace tanto, vorrei poter fare qualcosa ma non posso. Non so cosa fare. Proverò di tutto, ve lo prometto“, ha detto in lacrime.

Domenica 26 gennaio, un inasprimento delle politiche sull’immigrazione a livello nazionale ha portato all’arresto ed espulsione di 956 persone, il numero più alto da quando Trump è tornato al potere, secondo quanto riportato dall’Immigration and Customs Enforcement, tramite la BBC.

Selena Gomez si commuove, ma cancella il post

Poco dopo l’annuncio, pero, Selena Gomez ha rimosso il video, sostituendolo con una diapositiva di testo:

“A quanto pare non va bene mostrare empatia per le persone“.

L’amministrazione Trump ha avviato le espulsioni degli immigrati entrati illegalmente negli Stati Uniti, utilizzando aerei militari. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato l’inizio dei voli sottolineando che chi entra illegalmente negli Stati Uniti dovrà affrontare gravi conseguenze.