Selena Gomez non può avere figli: "Metterei in pericolo la mia vita e quella...

Selena Gomez non può avere figli: "Metterei in pericolo la mia vita e quella...

Selena Gomez non può avere figli, ma sogna comunque la maternità: la confessione inedita.

Selena Gomez ha confessato che non può avere figli. L’attrice, a causa dei suoi problemi di salute, non è in grado di portare avanti una gravidanza perché metterebbe a rischio sia la sua vita che quella del bimbo.

Selena Gomez non può avete figli

Intervistata da Vanity Fair, Selena Gomez ha fatto una confessione del tutto inaspettata. L’attrice di Only Murders in the Building non può avere figli perché rischierebbe di morire. La causa è da ricollegare ai tanti problemi di salute che ha: lupus, ansia, depressione, bipolarismo e trapianto di reni.

La confessione di Selena Gomez

Selena Gomez ha rivelato:

“Non l’ho mai detto, ma purtroppo non posso avere dei figli miei. Ho un sacco di problemi di salute che metterebbero in pericolo la mia vita e quella del bambino. Ci ho pianto su per un po’ di tempo”.

L’attrice non può avere figli naturali, ma ha ammesso che potrebbe prendere in considerazione altre soluzioni.

La maternità arriverà comunque: ecco come

Attualmente fidanzata con il produttore discografico Benny Blanco, la Gomez non ha accantonato del tutto l’idea di diventare mamma. Quando le hanno comunicato che non può avere figli è stata molto male, ma adesso potrebbe decidere di affidarsi all’adozione o all’utero in affitto. Di certo, la sua situazione economica le consente di scegliere liberamente: secondo Bloomberg, ha un patrimonio di 1,3 miliardi di dollari.