Selfie con Gioacchino Amico, Meloni respinge le insinuazioni e difende il suo impegno antimafia

La diffusione di una foto scattata il 2 febbraio 2019 ha riacceso le critiche: la premier respinge le insinuazioni, la Camera smentisce un tesserino e le opposizioni chiedono chiarimenti

La pubblicazione di una fotografia che ritrae Giorgia meloni accanto a Gioacchino Amico ha riaperto un confronto acceso nella scena politica. La foto, scattata il 2 febbraio 2019 durante una convention di Fratelli d’Italia a Milano, è stata rilanciata da alcune testate e da una trasmissione di inchiesta, scatenando interrogativi sulla natura dei rapporti tra esponenti del partito e persone legate al clan Senese.

In risposta, la presidente del Consiglio ha pubblicato un lungo comunicato in cui respinge nettamente qualsiasi addebito e ricorda il suo storico impegno contro la criminalità organizzata.

Il caso non è solo mediatico: contiene aspetti istituzionali e giudiziari che hanno indotto la Camera a chiarire la questione dell’accesso parlamentare e le opposizioni a presentare interrogazioni.

La vicenda unisce elementi di cronaca, inchiesta televisiva e dialettica politica, mettendo allo stesso tempo sotto i riflettori la gestione della comunicazione e il rapporto tra giornalismo d’inchiesta e vicende personali dei protagonisti. Nel mezzo, restano i fatti documentati e le smentite ufficiali.

Il fatto e il contesto temporale

Secondo le ricostruzioni, lo scatto incriminato è stato realizzato al termine di un evento pubblico a Milano, in una sala gremita dove molte persone chiedono selfie a figure politiche. Il soggetto al centro della polemica, Gioacchino Amico, è oggi indicato come uno dei principali imputati nel processo noto come Hydra e si è poi trasformato in collaboratore di giustizia. Al tempo della foto Amico non risultava indagato per mafia, ma aveva precedenti penali e condanne per reati come la ricettazione oltre a vicende giudiziarie per truffa e associazione a delinquere, circostanze che la stampa ha richiamato per contestualizzare la sua presenza.

La smentita sulla tessera e la cronologia

Uno degli elementi più discussi è stata l’affermazione che Amico avesse un accesso agevolato a Montecitorio tramite un presunto tesserino. La Camera dei deputati ha prontamente smentito il rilascio di un qualsiasi tesserino permanente intestato a quel nome. Questo chiarimento istituzionale ha assunto rilievo nel dibattito, poiché solleva questioni concrete su come alcune persone possano ottenere accessi o frequentare eventi di partito. Il riferimento temporale al 2019 è importante: all’epoca il governo era diverso e Meloni sedeva all’opposizione tra i banchi della Camera.

Reazioni politiche e richieste di chiarimento

La pubblicazione del materiale d’inchiesta ha spinto le opposizioni a chiedere risposte formali. Esponenti del Partito Democratico e della commissione Antimafia hanno annunciato interrogazioni parlamentari volte a ricostruire eventuali rapporti tra membri di FdI e rappresentanti del mondo criminale. Anche gruppi come il M5S e altri leader della sinistra hanno sollevato dubbi sulla facilità con cui alcuni appartenenti alla galassia del clan Senese avrebbero potuto stabilire contatti con figure politiche, richiedendo verifiche approfondite e la trasparenza istituzionale necessaria per fugare sospetti.

Il peso delle parole in campagna pubblica

Il linguaggio usato nelle reazioni è stato netto: si parla di «facilità di relazione» e di possibili «infiltrazioni» nei ranghi dirigenti del partito, citando anche episodi analoghi emersi in passato. Le richieste di chiarimento non si fermano al selfie in sé, ma mirano a ricostruire un quadro più ampio di relazioni e responsabilità: chi autorizzava accessi, quali figure interne del partito erano a conoscenza di determinate presenze e se esistano complicità o negligenze da accertare.

La difesa della premier e le possibili ricadute

Giorgia Meloni ha reagito con un lungo messaggio, sottolineando che la foto non prova alcuna vicinanza a ambienti malavitosi e ricordando il proprio percorso personale e politico, a partire dall’impegno contro le stragi che hanno segnato l’Italia. Ha inoltre accusato una «redazione unica» di organi di stampa di usare lo scatto per sostenere una tesi a lei avversa e ha difeso l’azione del governo, rivendicando misure dure contro i boss e la tutela del carcere duro come prova della sua determinazione contro la mafia.

Allo stesso tempo, alcuni membri della maggioranza hanno definito la pubblicazione una strumentalizzazione priva di valore politico, mentre le opposizioni promettono di approfondire la vicenda nelle sedi competenti. Resta aperta la partita del racconto pubblico: la combinazione di inchiesta giornalistica, posizionamenti istituzionali e reazioni politiche deciderà se il caso rimarrà circoscritto a una polemica mediatica o produrrà approfondimenti formali e risposte documentate.