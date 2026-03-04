E’ arrivata la sentenza della Corte di Assise di Padova nei confronti di Giacomo Friso, accusato di aver ucciso a coltellate l’amico di infanzia, Michael Boschetto, nel 2024. L’uomo, dopo l’omicidio, si sarebbe anche scattato un selfie.

E’ arrivata la sentenza da parte della Corte di Assise di Padova nei confronti di Giacomo Friso, accusato di aver ucciso con quattro coltellate l’amico di infanzia e vicino di casa Michael Boschetto. il 27 aprile del 2024. Subito dopo l’omicidio Friso, inoltre, si sarebbe scattato un selfie usando lo smartphone della vittima. A scoprire la foto il padre di Michael quando, circa un anno dopo l’omicidio, era riuscito a sbloccare l’Iphone del figlio, che gli era stato restituito dai Carabinieri. Il frame, che riprende il volto e il luogo del delitto, era stato messo agli atti.

Al termine del processo di primo grado, la Corte di Assise di Padova ha condannato all’ergastolo Giacomo Friso, con l’accusa di aver ucciso con quattro coltellate Michael Boschetto. Al 35enne è stata riconosciuta l’aggravante dei futili motivi, mentre è stata esclusa quella della premeditazione. Friso è stato anche condannato al risarcimento dei danni a favore della parte civile, da liquidarsi in via definitiva in 242mila euro. E’ quanto deciso dalla Corte presieduta dalla Giudice Domenica Gambardella.