Selvaggia Lucarelli e Giuseppe Cruciani non sono nuovi a battibecchi dai toni molto accesi, infatti quando si sono trovati faccia a faccia in svariate trasmissioni televisive sono spesso andati oltre il semplice confronto, accendendo così l’interesse sul programma di turno e facendo patteggiare per l’uno o per l’altra gli spettatori, ora il terreno di scontro si è spostato sui social.

Selvaggia Lucarelli punzecchia Cruciani

Selvaggia Lucarelli ha subito esordito con un commento relativo al caso che tiene banco nell’attualità vale a dire il braccialetto elettronico, con conseguente divieto di avvicinamento, imposto a Alessandro Basciano, stalker dell’influencer Sophie Codegoni.

Lucarelli ha manifestato il disappunto per il comportamento di Cruciani, nominando l’episodio de “la Zanzara”, il programma che conduce in radio, come riporta fanpage.it, dove il giornalista avrebbe preso le difese di Basciano.

Cruciani risponde a tono

Immediata la replica di Giuseppe Cruciani su X che definisce la Lucarelli “Professoressa di giornalismo” e spiega che il commento relativo alla non pericolosità di Basciano deriva da un’intervista realizzata 5 mesi fa.

In quell’occasione infatti Cruciani parlando con gli ascoltatori e gli ospiti in studio aveva definito Basciano non pericoloso perché “altrimenti gli avrebbero imposto il divieto di avvicinamento con tanto di braccialetto elettronico”.

La sentenza è infatti arrivata e Selvaggia Lucarelli ha puntualizzato – “…ecco quanto deve aspettare una donna per ricevere la giusta protezione della legge mentre quelli come lei riducono tutto a cabaret”.

Lo scontro è terminato con la risposta di Cruciani dove spiega che non ha fatto alcun cabaret bensì un’intervista concludendo il tutto con un saluto ironico alla Lucarelli.