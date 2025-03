Dopo la turbolenta fine della sua storia con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni sembrerebbe aver trovato, finalmente, un po’ di serenità. La voce che corre sul web, confermata anche da Deianira Marzano. Come riportano molti media online fra cui anche Libero, parla di un possibile flirt con Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina.

Sophie Codegoni spunta un misterioso fidanzato? Il gossip dopo la rottura con Basciano

Ma, per ora, nulla di ufficiale. Nessuna conferma dalla diretta interessata . Quindi, sì, si tratta al momento solo di gossip . Un gossip che però, se fosse vero, segnerebbe il primo amore di Sophie Codegoni dopo la rottura con Basciano, e che verrebbe a distanza di poco tempo dal caos mediatico che li ha travolti.

La loro storia, infatti, è stata tutt’altro che semplice. Si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 6, hanno avuto una figlia, Celine Blue, nel 2023. Ma i tira e molla, i litigi, e le vicende giudiziarie non sono mai mancati. Addirittura, la vicenda è finita in tribunale, con il Tribunale del Riesame di Milano che ha imposto a Alessandro Basciano ex fidanzato di Sophie un divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, stabilendo una distanza di almeno 500 metri. E se questa decisione venisse confermata, Basciano dovrà indossare un braccialetto elettronico che farà scattare l’allarme ogni volta che violerà quella distanza. Ma per adesso, nulla è definitivo: Alessandro ha dieci giorni (partiti il 28 febbraio) per presentare ricorso.

Sophie Codegoni e un misterioso fidanzato calciatore? I rumors sui social

E poi, arriva Deianira Marzano a infiammare i social. “Nuova coppia: lei ex del Grande Fratello, lui calciatore”, ha scritto sul suo profilo Instagram, scatenando la curiosità dei suoi follower. E, per non lasciarli troppo nel dubbio, ha fatto il nome di Nicolò Fagioli, un ragazzo di 24 anni, nato a Piacenza, centrocampista della Fiorentina, prestato dalla Juventus, e della nazionale italiana. Un nome che, nelle scorse settimane, è rimbalzato nelle cronache anche per una vicenda che ha poco a che fare con il calcio: una squalifica di sette mesi per il caso delle scommesse.

Fagioli, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport aveva confessato di essersi perso nel “vuoto” delle scommesse, raccontando di come il calcio fosse diventato solo un’ombra nella sua vita, ora sembrerebbe più concentrato sulla sua carriera e sulla sua vita privata. E chissà che, tra un allenamento e una partita, non abbia trovato spazio per un nuovo capitolo romantico.