La separazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è stata segnata da eventi turbolenti. Dopo la fine della loro relazione, il dj è stato arrestato con l’accusa di violenza e stalking nei confronti della ex fidanzata. La detenzione è durata 24 ore, ma la situazione è ulteriormente peggiorata quando Sophie avrebbe impedito a Basciano di vedere la loro figlia. Le ultime accuse pubblicate sui social.

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni: le parole sui social

“Mio malgrado, anche oggi, con la banale scusa che la bimba avesse il raffreddore, non mi è stato “concesso” di vederla”.

Il dj precisa di aver tenuto particolarmente a vederla, soprattutto perché sarebbe stato via per lavoro per diversi giorni, ma che non c’è stato nulla da fare. Aggiunge anche di aver trovato strano che la bambina fosse stata mandata al nido con la febbre, mentre a lui non è stato permesso di trascorrere del tempo con lei.

“Episodio ancora più grave succede giovedì scorso, quando sono andato a prendere la bimba a Sanremo, presso la zia della mia ex (nota anch’essa per gesti diffamatori e scagnozza succube del matriarcato) era presente anche la madre di lei, la “Gommorroide” (che per accordi specifici presi dai legali non avrebbe dovuto essere lì)”.

Basciano racconta che le due donne avrebbero cercato di dipingerlo come il cattivo padre, realizzando un video mentre gli consegnavano la bambina che piangeva, tentando di far credere che la piccola non volesse stare con lui.

“Poi, invece, quanto stia bene tra le mie braccia è sotto alla luce del sole. Conoscendo i soggetti mi ero premunito di essere accompagnato da testimoni. Mi chiedo: ma come si può arrivare a tanto? A voi e ai posteri, l’ardua sentenza”.

La figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è diventata mamma il 12 maggio 2023, dando alla luce la sua prima figlia, Celine Blue, avuta dal compagno Alessandro Basciano. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e da quel momento hanno subito fatto progetti importanti, come la convivenza, la proposta di matrimonio a Venezia e, infine, il tanto desiderato arrivo della bambina. Poi, però, è arrivata la drammatica rottura, tra accuse, avvocati e carcere.