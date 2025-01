Il Tribunale del Riesame di Milano ha rimandato la decisione sulla richiesta della Procura di applicare gli arresti domiciliari ad Alessandro Basciano, il dj e influencer indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni.

Anche questa volta, Alessandro Basciano ha negato di aver perseguitato la sua ex fidanzata Sophie Codegoni. Il 35enne è comparso stamattina in udienza al Tribunale del Riesame di Milano, dove si discuteva l’appello dei pm contro la revoca della custodia cautelare da parte della gip Anna Magelli.

La gip aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare per assenza di gravi indizi riguardo al presunto stalking, considerando l’interrogatorio, i messaggi e i documenti presentati dalla difesa, sottolineando che la giovane aveva ritirato l’ultima querela. Tuttavia, la versione della Codegoni e della Procura è diversa, poiché è stato evidenziato che quella denuncia non è mai stata ritirata.

Basciano è accusato di atti persecutori e minacce nei confronti della 24enne e, dopo essere stato arrestato il 21 novembre, è stato scarcerato il 23 novembre. Il pm Antonio Pansa ha ribadito la richiesta di arresti domiciliari durante l’udienza.

Alessandro Basciano a processo: le prime parole in Tribunale

“È incredibile come dei virgolettati della mia ex facciano più rumore rispetto a un’ordinanza chiara di un gip. Speriamo bene per quanto riguarda il futuro“.