Semifinale di Coppa Italia: Lazio-Atalanta 2-2, ritorno aperto a Bergamo

partita vibrante all'Olimpico con quattro reti nella ripresa: Lazio e Atalanta chiudono sull'2-2 e decideranno la qualificazione al ritorno

FLASH – Nelle ultime ore: la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta si è chiusa sul punteggio di 2-2. L’incontro, disputato allo Stadio Olimpico, è rimasto segnato dalla contestazione dei tifosi biancocelesti che ha svuotato in parte gli spalti. Il match ha offerto emozioni concentrate nella ripresa, con quattro reti e continui ribaltamenti di fronte che mantengono aperta la qualificazione in vista del ritorno a Bergamo.

La cronaca dei gol e i momenti chiave

Sul posto i nostri inviati confermano che la partita è rimasta in equilibrio nel primo tempo. L’Atalanta si è distinta per una traversa di Zappacosta e per un gol annullato a Krstovic. Tutto è cambiato dopo l’intervallo: al 47′ Dele-Bashiru ha sbloccato il match con un pallonetto su assist di Maldini. Quattro minuti più tardi Mario Pašalić ha ristabilito la parità sfruttando una respinta della difesa avversaria. Nel finale, all’87’ Dia ha riportato avanti la Lazio dopo un errore di Pasalic. All’ultimo respiro Yunus Musah ha firmato il 2-2 con una conclusione al volo. La qualifica resta aperta in vista del ritorno a Bergamo.

Fasi decisive della ripresa

La qualifica resta aperta in vista del ritorno a Bergamo. Sul proseguo della ripresa la partita ha alternato tattica e lucidità.

La Lazio ha trovato un lampo con Dele-Bashiru, capace di coniugare fisicità e tecnica. L’Atalanta ha risposto sfruttando i rimbalzi e la prontezza sui secondi palloni, concretizzata dal tap-in di Pašalić.

Negli ultimi dieci minuti si sono succeduti errori e riscatti. Un gesto tecnico di Musah ha impedito alla Lazio di ottenere la vittoria, nonostante l’intensità mostrata dalla squadra biancoceleste.

Il ritorno a Bergamo deciderà la qualificazione e rappresenta lo sviluppo più atteso per la definizione del confronto.

Impatto tattico e interpretazioni degli allenatori

La partita ha contrapposto due modelli di gioco: la Lazio di Sarri ha privilegiato la costruzione dal possesso, mentre l’Atalanta di Palladino ha cercato i cambi di profondità e le ripartenze sulle fasce. Il confronto ha delineato scelte opposte dei tecnici e percorsi distinti per generare occasioni.

Nel primo tempo la gara è risultata equilibrata e priva di sussulti. Nella ripresa entrambe le formazioni hanno aumentato l’intensità e i sostituti hanno inciso sul risultato. Sul posto i nostri inviati confermano che la lettura tattica dei tecnici sarà al centro dell’analisi in vista del ritorno alla New Balance Arena, che deciderà la qualificazione.

Chiavi tecniche

Sul piano tecnico, gli episodi decisivi confermano la centralità dei determinanti in area nella definizione dell’esito. Il lob di Dele-Bashiru e il successivo tap-in di Pašalić hanno inciso sulla dinamica del match. Un errore di controllo di Pašalić ha riaperto la frazione, sfruttata dalla prontezza di Dia. Il tiro di Musah ha rappresentato l’ultima opportunità concreta per riequilibrare il risultato. Le ammonizioni a carico di De Roon, Pašalić e Hien attestano la costante intensità fisica e la tensione agonistica mantenute per tutta la partita.

Contesto e prospettive per il ritorno

Le ammonizioni a carico di De Roon, Pašalić e Hien confermano l’intensità fisica e la tensione agonistica della gara. Un Olimpico quasi vuoto per protesta ha ridotto l’atmosfera, senza tuttavia influire sullo spettacolo tecnico offerto sul campo. Il pareggio rimette tutto in discussione: la sfida di ritorno si disputerà a Bergamo alla fine di aprile, con data e orario ancora da ufficializzare. La partita decisiva determinerà la formazione che accederà alla Coppa Italia finale. Entrambe le squadre si presentano con motivazioni elevate e consapevolezza strategica; un nuovo pareggio provocherebbe i tempi supplementari e, se necessario, i rigori.

Elementi da monitorare per il match di ritorno

La partita di ritorno a Bergamo sarà decisa da dettagli fisici e tattici. È necessario valutare la condizione dei giocatori chiave e l’entità di eventuali acciacchi. Le alternative tattiche sulla fascia e la gestione dei cross in area restano punti critici. Anche i duelli individuali sulle corsie laterali possono indirizzare la partita. Infine, la capacità di incidere su palle inattive rappresenta un fattore potenzialmente determinante.

Dati essenziali

Risultato: Lazio-Atalanta 2-2. Marcatori: 47′ Dele-Bashiru (L), 51′ Pašalić (A), 87′ Dia (L), 90′ Musah (A). Arbitro: Manganiello. Ammoniti: De Roon, Pašalić, Hien. Nota di contesto: la prima semifinale Como-Inter si era chiusa 0-0. Sul posto i nostri inviati confermano che questi elementi rappresentano i punti fermi da cui ripartire per entrambe le squadre in vista della decisiva partita di ritorno.