Senegal: pene più severe per l'omosessualità e nuovi reati penali

L'Assemblea Nazionale del Senegal ha votato una norma che innalza le pene per l'omosessualità e criminalizza forme di sostegno e diffusione, in un contesto segnato da ondate di omofobia e arresti

Il 11 marzo 2026 l’Assemblea Nazionale del Senegal ha approvato una legge che modifica in modo significativo il trattamento giuridico dei comportamenti riconducibili all’omosessualità. La nuova norma prevede che i rapporti ritenuti omosessuali siano puniti con pene detentive maggiorate, passando da misure precedenti a un intervallo ora stabilito da cinque a dieci anni. Questo provvedimento arriva in un clima nazionale già teso, segnato da una serie di arresti e da episodi denunciati come espressioni di omofobia. La legge, per diventare effettiva, necessita della promulgazione del presidente Bassirou Diomaye Faye, che dovrà firmarla per trasformare l’approvazione parlamentare in norma operativa.

I contenuti principali della legge

Il testo votato dall’Assemblea introduce due novità centrali: l’innalzamento delle sanzioni penali per i rapporti ritenuti omosessuali e l’estensione della rilevanza penale ad attività di supporto. In particolare, le condanne previste vanno ora da cinque a dieci anni di reclusione per chi venga giudicato colpevole di tali reati. Parallelamente, la normativa elimina ogni distinzione tra atti privati e attività pubbliche quando si parla di promozione o finanziamento dell’omosessualità, trasformando in illeciti penali anche iniziative che in altri ordinamenti sarebbero tutelate come espressione del diritto di associazione o della libertà d’espressione. Nel testo si leggono definizioni volte a circoscrivere cosa si intenda per promozione, ma la formulazione resta ampia e suscettibile di interpretazioni restrittive.

Contesto sociale e reazioni

La decisione parlamentare non è avvenuta in un vuoto politico: negli ultimi mesi il Paese è stato attraversato da una fase di crescente intolleranza verso le persone LGBTQ+ e da numerosi episodi di arresti per presunta omosessualità. Organizzazioni per i diritti umani e osservatori internazionali hanno espresso preoccupazione per l’impatto che misure punitive così rigide possono avere sulla sicurezza personale e sul diritto all’integrità di gruppi già vulnerabili. Allo stesso tempo, in seno al dibattito pubblico troviamo voci che sostengono l’intervento legislativo come risposta a presunte richieste sociali di tutela di determinati valori, creando così uno scontro tra prospettive che intreccia morale pubblica e diritti fondamentali.

Effetti pratici attesi

Dal punto di vista operativo, l’entrata in vigore della legge potrebbe determinare un aumento delle procedure penali e un ampliamento delle indagini mirate a individuare persone considerate coinvolte in comportamenti o attività vietate. Le forze dell’ordine e la magistratura saranno chiamate a interpretare termini come promozione e finanziamento, con conseguenze dirette sulla libertà di associazione, sull’attività delle ONG e sul sostegno internazionale a progetti civili. La possibilità di restrizioni amministrative e il timore di persecuzioni hanno già indotto alcuni gruppi a limitare la propria visibilità pubblica.

Reazioni istituzionali e diplomatiche

A livello internazionale, l’adozione di norme più severe contro l’omosessualità tende a suscitare critiche da parte di organismi per i diritti umani e di Stati che promuovono l’uguaglianza. Potrebbero seguire comunicazioni ufficiali, appelli o prese di posizione che invitano a riconsiderare gli strumenti punitivi e a garantire il rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti fondamentali. Allo stesso tempo, il passaggio definitivo della legge dipende dalla firma del presidente Bassirou Diomaye Faye, che resta l’ultimo atto formale per trasformare il voto dell’Assemblea in una norma applicabile sul territorio.

Prospettive e implicazioni future

L’approvazione parlamentare apre scenari complessi sul piano giuridico e sociale: oltre all’immediata dimensione repressiva, si prospettano battaglie legali e campagne di sensibilizzazione da parte di attivisti per i diritti umani. L’eventuale promulgazione comporterà un cambiamento normativo che potrebbe influenzare i rapporti con partner internazionali, la cooperazione e la percezione del Paese nella comunità globale. Restano molte incognite su come verranno applicate le nuove disposizioni e su quali margini di ricorso e tutela avranno le persone interessate da indagini e processi. In questo quadro, è probabile che il dibattito pubblico rimanga acceso e che si sviluppino iniziative sia di protesta che di difesa legale.