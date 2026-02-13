sentenza della high court: illegale il bando contro Palestine Action

la high court ha stabilito che il divieto sul gruppo di azione diretta Palestine Action è illegittimo; il governo intende presentare ricorso contro la decisione annunciata il 13/02/2026

La High Court del Regno Unito ha emesso una decisione significativa sul caso che riguarda il gruppo di azione diretta noto come Palestine Action. Con una sentenza pubblicata il 13/02/, il tribunale ha ritenuto illegale il provvedimento che, lo scorso anno, aveva classificato il gruppo come organizzazione terroristica e ne aveva vietato le attività.

Il verdetto solleva questioni complesse su come lo Stato bilancia la sicurezza pubblica e la protezione delle libertà civili. Subito dopo la pronuncia, il Home Office ha annunciato l’intenzione di impugnare la decisione dinanzi alle istanze giudiziarie superiori.

Le ragioni della corte

Secondo i giudici, il divieto non ha superato i criteri di legalità necessari per una misura così restrittiva. La sentenza sottolinea che qualsiasi qualificazione come organizzazione terroristica deve essere supportata da prove solide e da una procedura conforme ai principi del diritto amministrativo. In particolare, la corte ha valutato la natura delle azioni attribuite al gruppo e ha stabilito che la documentazione presentata dallo Stato non era sufficiente a giustificare il bando nella forma utilizzata.

Impatto sul quadro giuridico

Questa decisione potrebbe avere conseguenze per altri casi analoghi in cui il governo impiega strumenti antiterrorismo per limitare attività di protesta. Il giudizio mette in evidenza l’importanza di distinguere tra atto illecito e reato di terrorismo, e richiama l’attenzione sulla necessità che le autorità seguano procedure rigide quando adottano misure eccezionali contro gruppi civili.

La posizione del governo

Il Home Office ha reagito annunciando che intende presentare ricorso contro la sentenza. Il ministero ha ribadito la propria determinazione a proteggere la sicurezza nazionale e i cittadini, sostenendo che la designazione del gruppo lo scorso anno si basava su valutazioni serie relative al rischio di danno e all’ordine pubblico. Il ricorso sarà il prossimo passo nel confronto legale, e potrebbe portare la questione davanti a corti d’appello o alla Camera dei Lord.

Strategia politica e comunicazione

Dal punto di vista politico, il caso è delicato: il governo deve dimostrare fermezza senza oltrepassare i limiti costituzionali. La comunicazione ufficiale enfatizza la volontà di ricorrere per preservare strumenti che ritiene necessari, mentre i sostenitori di Palestine Action e i difensori delle libertà civili vedono nella sentenza una vittoria per il diritto di protesta.

Chi è Palestine Action e perché è al centro della disputa

Palestine Action è un gruppo che pratica protesta diretta contro aziende e istituzioni ritenute coinvolte, a loro dire, nelle politiche legate al conflitto israelo-palestinese. Le azioni del gruppo hanno incluso occupazioni, blocchi e interventi simbolici presso sedi industriali e commerciali. Pur essendo spesso nonviolento nelle intenzioni dichiarate, il carattere ripetuto e disruptive delle iniziative ha portato lo Stato a valutarne l’inquadramento giuridico come minaccia.

Reazioni della società civile

La sentenza ha suscitato reazioni divergenti: attivisti e organizzazioni per i diritti civili hanno salutato la decisione come una tutela della libertà di espressione e del diritto di manifestare; istituzioni e parti favorevoli a misure più dure la considerano invece un ostacolo alle strategie di prevenzione del crimine. Il dibattito pubblico mette in luce i limiti e le ambiguità del regime antiterrorismo quando viene applicato a forme di dissenso politico.

Possibili sviluppi futuri

Con il ricorso annunciato dall’esecutivo, il caso è destinato a proseguire nelle aule giudiziarie. Se la decisione della High Court venisse confermata in appello, i criteri per le future designazioni potrebbero essere ridefiniti, imponendo rigori probatori più elevati. Viceversa, un annullamento della sentenza potrebbe consolidare l’uso di strumenti antiterrorismo contro gruppi di protesta percepiti come destabilizzanti.

In ogni scenario, la vicenda del 13/02/rappresenta un punto di riferimento per il dibattito su come uno Stato democratico gestisca il confine tra ordine pubblico e diritti fondamentali, con ricadute pratiche e simboliche per attivisti, forze dell’ordine e istituzioni legali.