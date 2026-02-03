Maria Rita Parsi, rinomata psicologa dell'infanzia, ci lascia all'età di 78 anni, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. La sua dedizione e il suo impegno nel campo della psicologia infantile hanno avuto un impatto significativo, trasformando la vita di innumerevoli bambini e famiglie. La sua eredità continua a ispirare professionisti e genitori nel promuovere il benessere emotivo e psicologico dei più giovani.

Questa mattina, la notizia della scomparsa di Maria Rita Parsi ha sconvolto molti, segnando un capitolo triste nella storia della psicologia infantile in Italia. A 78 anni, Parsi ha dedicato la sua vita a migliorare le condizioni dei bambini e a far sentire la loro voce in un mondo spesso indifferente.

Un’improvvisa perdita

L’ultima apparizione televisiva di Parsi è avvenuta solo ieri mattina, durante un episodio del programma Check-Up su Rai1. Questo ha reso la sua dipartita ancora più inaspettata e dolorosa per chi l’aveva vista poco prima, tra cui la conduttrice Caterina Balivo e l’opinionista Vladimir Luxuria.

Le parole di Vladimir Luxuria

Luxuria, profondamente colpita dalla notizia, ha commentato: “L’avevo vista solo tre giorni fa e mi aveva accennato a un dolore alla gamba. Ma non avrei mai immaginato che ci avrebbe lasciati così presto”. La sua incredulità rispecchia il sentimento di molti che l’hanno incontrata e apprezzata nel suo lavoro.

Il ricordo di Caterina Balivo

Durante la puntata di oggi di La Volta Buona, Caterina Balivo ha voluto dedicare un commovente omaggio a Parsi. “La dottoressa Maria Rita Parsi si è spenta all’improvviso. Era una persona che amava i bambini e si batteva per i loro diritti. Ha sempre partecipato ai programmi televisivi a titolo gratuito, considerandolo un vero e proprio servizio pubblico“. Le sue parole hanno toccato il cuore di molti, evidenziando l’impegno e la dedizione di Parsi nei confronti dei più piccoli.

L’eredità di Maria Rita Parsi

Parlando della sua esperienza, Balivo ha ricordato un importante consiglio ricevuto da Parsi: “Non raccontare i dettagli di atti di cronaca nera, poiché c’è sempre l’effetto scia”. Questo insegnamento rimane attuale e dovrebbe essere accolto dai media per proteggere i bambini da ulteriori traumi.

Un impatto indelebile

Maria Rita Parsi non era solo una psicologa, ma una voce autorevole per i diritti dei bambini. La sua carriera include importanti collaborazioni, persino con l’ONU per il benessere infantile, dove ha portato avanti battaglie significative. La sua morte lascia un vuoto incolmabile in un periodo in cui i diritti dei bambini necessitano di una protezione ancora maggiore.

Il dolore per la sua scomparsa è palpabile non solo tra i colleghi, ma anche tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere il suo lavoro. La sua capacità di entrare nei cuori delle persone e di ispirare il cambiamento rimarrà per sempre un’eredità preziosa.

Il mondo della psicologia e, in particolare, quello della psicologia infantile, ha perso una grande pioniera. Maria Rita Parsi ha insegnato che ogni bambino merita di essere ascoltato e protetto. La sua vita e il suo impegno continueranno a influenzare le generazioni future, e il suo ricordo vivrà nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.