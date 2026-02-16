sequestro per errore a sydney: la polizia chiede la liberazione dell'85enne

a sydney un uomo di 85 anni è stato prelevato da malviventi che cercavano un'altra persona: la polizia invita alla sua immediata liberazione e segnala la necessità di cure quotidiane

North Ryde — Un episodio inquietante ha scosso il quartiere: un uomo di 85 anni è stato prelevato da tre persone in quello che la polizia definisce un sequestro per errore. Le autorità ritengono che i rapitori cercassero un’altra persona, sospettata di legami con una rete attiva nella parte ovest della città, e abbiano invece colpito la vittima sbagliata.

Cosa è successo

Secondo la ricostruzione ufficiale, l’anziano si trovava da solo in casa quando tre individui sono entrati nell’abitazione. Lo hanno caricato su un SUV scuro e lo hanno portato via. Per facilitare le ricerche, la polizia ha diffuso la descrizione dell’abbigliamento dell’uomo al momento del rapimento: camicia di flanella rossa e blu e pigiama grigio. Al momento non sono stati resi noti dettagli sul luogo del ritrovamento né sull’eventuale presenza di feriti.

Le indagini in corso

Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la sequenza dei fatti. Il veicolo è stato ripreso mentre si allontanava, ma le direzioni prese non sono ancora state confermate. Sul posto sono stati effettuati rilievi tecnici e gli inquirenti stanno confrontando le descrizioni fornite dai testimoni con i profili presenti nelle banche dati.

L’attività investigativa comprende anche controlli su strade e aree periferiche, l’analisi di tabulati telefonici e la verifica di segnalazioni per episodi simili. Gli organi di polizia chiedono a chiunque abbia notato movimenti sospetti o possieda immagini da videocamere private di mettersi in contatto: anche il più piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo.

Motivo e collegamenti

Al momento non c’è ancora una certezza sul movente né su un collegamento definitivo con altri episodi criminali. Il comandante di polizia ha dichiarato che i rapitori avrebbero cercato una persona ritenuta vicina al gruppo conosciuto come Alameddine, attivo nei quartieri occidentali di Sydney; ha però precisato che la vittima sequestrata non risulta affiliata a quella rete. Questa specifica ha alimentato l’appello pubblico rivolto ai responsabili: liberare immediatamente l’85enne, visto che si tratta evidentemente della persona sbagliata.

Condizioni di salute e urgenza umanitaria

La situazione assume connotati urgenti per motivi sanitari. L’anziano necessita di cure quotidiane e di farmaci la cui interruzione potrebbe comportare rischi seri, tra cui complicanze cardiache, metaboliche o neurologiche. Per questo motivo le forze dell’ordine coordinano le ricerche con i servizi sanitari, pronti a intervenire non appena la persona verrà ritrovata. La famiglia vive ore di angoscia e sollecita aggiornamenti rapidi da parte delle autorità.

Reazione della comunità

La notizia ha provocato dolore e preoccupazione tra i residenti di North Ryde e dei quartieri vicini. Associazioni locali e rappresentanti istituzionali hanno espresso solidarietà alla famiglia e richiesto informazioni chiare e tempestive. Sono stati attivati punti di ascolto per i cittadini e canali informativi ufficiali per evitare il diffondersi di voci non verificate.

Prossime mosse

Le indagini proseguiranno con l’analisi approfondita dei filmati, la verifica dei telefoni cellulari e l’interrogatorio di testimoni. Le forze dell’ordine hanno incrementato le risorse impiegate nelle ricerche e mantengono stretto coordinamento con i servizi socio-sanitari per predisporre assistenza immediata in caso di rilascio. Gli aggiornamenti saranno comunicati dalle autorità non appena emergeranno nuovi elementi verificati.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare la polizia locale: anche una segnalazione apparentemente marginale potrebbe consentire di riallacciare i fili di questa vicenda e riportare l’anziano a casa in sicurezza.