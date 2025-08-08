Dopo la fine della sua storia con Pago, Serena Enardu ha deciso di rompere il silenzio condividendo con i suoi fan un messaggio intenso e carico di emozione. Tra dolore, riflessioni e nostalgie, la donna si è aperta come mai prima d’ora, rivelando il peso di un addio che ha segnato profondamente il suo cuore.

In un momento così delicato, le sue parole arrivano come un grido sincero, capace di toccare chiunque abbia vissuto una separazione e la difficile strada della rinascita personale.

Serena Enardu si racconta dopo la fine con Pago: un dolore ancora vivo

Intervistata dal settimanale Mio, Serena Enardu ha finalmente rotto il silenzio riguardo alla sua recente separazione da Pago. Con una storia che ha attraversato alti e bassi per oltre un decennio, tra momenti insieme e pause, Serena ha ammesso di non aver ancora metabolizzato completamente la fine del rapporto:

“Ogni giorno penso a noi, a quello che siamo stati. Sette anni insieme, due anni separati, poi di nuovo insieme per altri tre… Ora sto analizzando tante cose con più lucidità. È un grande dolore”.

Ripercorrendo la loro partecipazione a Temptation Island Vip, Serena ha definito quell’esperienza un “scossone necessario” che le ha fatto realizzare cosa mancasse nella loro relazione. Ha anche confessato che l’avvicinamento a un’altra persona è stato il segnale di un vuoto nel loro legame, e che nonostante il sentimento fosse ancora presente, l’amore da solo non è stato sufficiente per tenerli uniti.

“Dopo due anni, ci siamo rimessi insieme, perché il sentimento c’era e c’è ancora. Ma l’amore non basta. Non mi è mai interessato il giudizio degli altri. C’è chi ha capito il mio percorso e c’è chi è rimasto fermo alla superficie dei fatti. In un certo senso anche Pago lo ha fatto: sono sicura che c’è ancora amarezza ed è anche questo che ci ha impedito di andare oltre”.

Nuovi orizzonti e la volontà di normalità dopo la rottura con Pago

Serena ha commentato anche l’intervista di Pago a La volta buona, in cui lui parlava del loro imminente matrimonio, nonostante la coppia fosse ormai separata. Lei ha reagito duramente, rifiutando anche l’invito degli autori del programma a replicare: