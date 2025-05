Negli ultimi giorni Serena Enardu ha fatto parlare di sé, non solo per la sua presenza sui social, ma soprattutto per la recente decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico al naso. Tra foto, video e commenti, l’influencer ha scelto di aprirsi con i suoi fan, raccontando i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione.

In un mondo dove l’aspetto esteriore è costantemente sotto i riflettori, Serena rompe il silenzio per spiegare con sincerità la sua esperienza e le ragioni dietro questo cambiamento.

Serena Enardu e la chirurgia estetica

Una novità importante coinvolge Serena Enardu, anche se non sono mancate le polemiche. La showgirl sarda ha conquistato la notorietà grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne e al reality Temptation Island VIP. È inoltre conosciuta per la relazione con il cantante Pago, che, nonostante diversi alti e bassi, continua tuttora.

Attraverso una serie di scatti e video pubblicati sui social, Serena ha svelato di essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica. Immediatamente sono piovute critiche e domande sul motivo di questa scelta.

In passato, l’influencer aveva già ricorso a trattamenti estetici, come le punture di filler per le labbra. Inoltre, a causa della gigantomastia — una condizione che provoca un’eccessiva crescita del seno — aveva affrontato due interventi di riduzione mammaria.

La confessione di Serena Enardu sui social: “Ecco perché ho rifatto il naso”

Serena Enardu ha raccontato di essere molto soddisfatta del risultato del suo intervento al naso. Ha spiegato che quando le hanno tolto il gessetto ha provato una sensazione incredibile, quasi come se fosse stata lei stessa a rifarlo.

“Avete presente quando voi sapete perfettamente qual è quella cosa che non vi piace e cosa non vorreste mai più vedere? Ecco, quando mi ha tolto il gessetto, ho avuto proprio questa sensazione, cioè è come se ci avessi messo a mano io. Ha fatto un lavoro sartoriale“.

Successivamente, l’influencer ha preso la parola per affrontare le critiche e le curiosità, spiegando le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta.

“In molti mi state chiedendo ‘Sere, ma perché l’hai fatto? L’hai rifatto? Era bellissimo anche prima’. Anche per me era bellissimo anche prima. Non era è un naso che a me non piaceva. Era proprio per questo che ero molto agitata, perché eh mi piaceva il mio naso. Ma c’erano delle cose che non mi facevano impazzire, tutto qua e quindi volevo ottenere lo stesso profilo e così è stato”.

Serena ha spiegato di aver voluto semplicemente apportare piccoli ritocchi per migliorare ulteriormente l’aspetto del suo naso.