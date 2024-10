Serena Grandi ha condiviso momenti significativi della sua vita durante un’apparizione nel programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo, “La volta buona”. Accompagnata da suo figlio Edoardo, presente anche lui in studio, l’attrice ha ripercorso episodi salienti, dalle gioie legate alla nascita di suo figlio ai ricordi più difficili riguardanti il suo matrimonio.

Riguardo alla sua relazione con Beppe Ercole, durata dal 1987 fino al loro divorzio nel 1998, Serena ha spiegato che le infedeltà del marito furono determinanti per la loro separazione. “Il nostro matrimonio è finito presto. Edoardo aveva solo tre anni e ora rimpiango di aver lasciato mio marito. L’ho fatto perché lui non mostrava l’empatia che un padre dovrebbe avere, e questo mi ha ferita”, ha raccontato, aggiungendo dettagli sui tradimenti: “Era attento, ma non riguardo la fedeltà. Quando mi tradiva, compensava con regali”.

Un episodio sorprendente che ha condiviso riguarda il battesimo di Edoardo, dove si è ritrovata in una situazione inaspettata, circondata da diverse delle amanti di suo marito. “In quell’occasione, erano presenti quattro o cinque delle sue amanti”, ha rivelato l’attrice.

Il ricordo del padre

Edoardo Ercole ha condiviso un racconto toccante riguardo ai suoi rapporti con il padre, la cui assenza ha segnato la sua vita: «Per molto tempo ho avvertito una distanza, quasi da estraneo piuttosto che da figlio. Lui ha rinunciato a me sposandosi altre due volte, e questo ha creato ulteriore distacco tra noi. Non era una figura paterna premurosa né un modello da seguire». È stato solo nel momento della sua morte che il figlio di Serena Grandi ha finalmente trovato un contatto con lui: «Sono stato accanto a lui e credo che in quel momento abbiamo risolto molte cose. Ciò che non abbiamo potuto dirci a parole è stato espresso attraverso i nostri sguardi. Ho fatto del mio meglio per lui».

«Pensavo fosse gay a causa mia»

Durante la trasmissione, Edoardo Ercole ha affrontato anche il tema della sua omosessualità. Ha ricordato il momento in cui ha confidato a sua madre di essere gay, e l’attrice ha ammesso di essersi sentita colpevole. «Sono cresciuta in un ambiente con molte persone omosessuali, quindi per me era tutto naturale. Tuttavia, quando lui me lo ha rivelato, ho sentito un peso di colpa. La mia reazione è stata di pensare che avessi influenzato la sua vita avendolo fatto avvicinare a tanti omosessuali del mio entourage». Serena Grandi ha concluso: «Mi sento fortunata, non comprendo come alcune madri possano allontanare i propri figli nel momento in cui scoprono la loro omosessualità».