Dal palco del vertice del Gruppo di Arraiolos Sergio Mattarella si scaglia contro gli speculatori e ricorda i ruoli e l'importanza dell'Unione Europea.

Contro gli specultatori di gas, petrolio ed energia, Segio Mattarella non è indifferente e tiene il punto durante un vertice del Gruppo di Arraiolos. Il nostro presidente della Repubblica tira in ballo l‘Unione Europea (UE).

Sergio Mattarella contro gli speculatori: “L’Unione Europea trovi soluzioni”

Il riferimento di Sergio Mattarella è ovviamente alla Federazione Russa di Vladimir Putin, che usa le sue fonti energetiche per tenere in pugno l’Europa intera e speculare sui mercati. A tal proposito, l’inquilino del Quirinale ha dichiarato:

“Ritengo indispensabile e urgente che vengano definiti gli strumenti di cui disporre per dare sostanza e consolidare l’autonomia strategica dell’Unione, tanto più difronte alla inaccettabile e gravissima aggresione della Russia all’Ucraina e alle pesantissime conseguenze. È una responsabilità indifferibile degli Stati e delle istituzioni europee individuare delle soluzioni innnovative, idonee e a garantire sicurezza e stabilità al continente“.

Mattarella ricorda i principi su cui si fonda l’Unione Europea

Il nostro presidente della Repubblica ha poi fatto un elogio all’Unione Europea, ricordando che ha il compito di operare per la nostra libertà e difenderci insieme alla Nato. Non è poi mancato il richiamo ai nostri valori come la pace, la democrazia e lo stato di diritto. Ciò su cui si basa la nostra Unione è fondata proprio da questi principi che sono in contraddizione con il modo di agire della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Mattarella ha poi concluso dicendo che