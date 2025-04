Sergio Mattarella ricoverato per intervento programmato: aggiornamenti sulla ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricoverato per un intervento programmato, condizioni stabili.

Il ricovero del presidente Mattarella

Martedì scorso, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, è stato ricoverato per un intervento programmato di impianto di pacemaker. Questo intervento è stato effettuato dopo che il presidente ha completato tutti gli impegni previsti nella sua agenda per la giornata. L’operazione, che ha avuto luogo alle ore 20, è stata eseguita con successo e senza complicazioni.

Condizioni post-operatorie

Al termine dell’intervento, Mattarella è stato trasferito nel reparto di cardiologia, dove ha trascorso una notte tranquilla. Secondo le informazioni fornite dai medici, il presidente è totalmente asintomatico e le sue condizioni cliniche sono stabili. Durante la mattinata successiva all’intervento, il presidente ha già ripreso alcune attività, come la lettura dei giornali sul suo iPad, segno di un rapido recupero.

Le reazioni al ricovero

La notizia del ricovero di Mattarella ha suscitato preoccupazione, ma anche rassicurazione. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso il suo conforto, sottolineando che l’intervento era programmato e che il presidente non presentava sintomi preoccupanti. “Siamo tutti assolutamente vicini al presidente, ma siamo confortati dalle notizie che sin dal primo minuto hanno parlato di un intervento programmato e di una condizione asintomatica”, ha dichiarato La Russa, evidenziando la normalità del decorso post-operatorio.

In genere, in casi come questo, le dimissioni dall’ospedale avvengono entro 48 ore dall’impianto del pacemaker. Pertanto, ci si aspetta che il presidente possa tornare presto alle sue funzioni, continuando a servire il Paese con la sua consueta dedizione.