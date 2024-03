Sesto San Giovanni, un 19enne aggredito e ferito alla testa

È davvero sconcertante sentire di un giovane di soli 19 anni che è stato aggredito e ferito a Sesto San Giovanni, un comune nell’hinterland di Milano, in via Gaetano Gaslini; fortunatamente, sembra che le sue ferite non siano gravi.

La dinamica dell’aggressione

Intorno all’una di notte, tra venerdì 29 e sabato 30 marzo, è giunta una segnalazione al numero di emergenza 112 riguardante un giovane trovato a terra ferito con un’arma da taglio sia alla testa che e alla gamba, in via Gaetano Gaslini a Sesto San Giovanni. Tempestivamente, sia i soccorsi sanitari che le forze dell’ordine sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Il giovane è stato prontamente assistito e trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, con l’invio di un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi, e le ferite riportate sembrano essere di lieve entità.

L’indagine e le ipotesi dell’aggressione

Ora è compito dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni svolgere un’indagine dettagliata per comprendere appieno l’accaduto. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza situate nella zona d’interesse saranno di vitale importanza per identificare l’aggressore e ricostruire gli eventi. Al momento, non è chiaro se il 19enne fosse da solo durante l’aggressione o se altre persone fossero coinvolte.

Tra le ipotesi si considera una lite tra due conoscenti o una rapina che è sfociata in violenza. Gli investigatori dovranno analizzare attentamente tutte le prove e interrogare eventuali testimoni per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e portare i responsabili alla giustizia.