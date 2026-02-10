Settimana delle Donne nelle STEM all'Università di Roma Tor Vergata: Celebrazione e Innovazione

In occasione della Settimana nazionale delle discipline STEM, l’università di Roma Tor Vergata partecipa attivamente alle celebrazioni promosse dal ministero dell’Università e della Ricerca. Questo evento è dedicato all’International Day of Women and Girls in Science e mira ad avvicinare ragazze e donne allo studio e alle professioni scientifiche e tecnologiche.

Iniziative e eventi programmati

Una delle manifestazioni principali è il Global Women Breakfast 2026, che si svolge nella macroarea di scienze matematiche, fisiche e naturali. Questo incontro, in programma per il 10 febbraio 2026, si apre con i saluti di Bianca Sulpasso, delegata all’internazionalizzazione, e di Mariano Venanzi, coordinatore della macroarea. Durante la mattinata si svolgerà un dibattito su temi quali la tavola periodica nelle diverse discipline scientifiche e l’importanza della scienza nel connettere culture e identità.

Atlas masterclass girl

Il giorno successivo, l’11 febbraio, l’Infn – sezione di Roma Tor Vergata e il dipartimento di Fisica organizzano l’evento Atlas Masterclass Girl, dedicato all’orientamento e alla promozione delle discipline scientifiche. Questo evento si terrà presso l’aula Grassano e prevede la partecipazione di circa trenta studentesse delle scuole superiori. Durante l’incontro, le partecipanti avranno l’opportunità di interagire con ricercatrici e docenti, avvicinandosi al mondo della ricerca scientifica.

Collaborazioni e progetti futuri

Oltre agli eventi programmati, l’università di Roma Tor Vergata ha in serbo ulteriori iniziative per il mese di marzo. Il 6 e il 18 marzo si svolgeranno ulteriori incontri nell’ambito del progetto masterclass Infn, mentre il 19 febbraio è previsto un evento in collaborazione con IBM, intitolato ‘Progetto Nerd?’, che mira a promuovere l’interesse delle giovani verso l’informatica e le discipline STEM.

Obiettivi del progetto

Il Progetto Nerd? si propone di dimostrare che le materie scientifiche e informatiche sono accessibili anche per le donne. Si comporrà di quattro sessioni di formazione online, seguite dalla realizzazione di un progetto da parte delle partecipanti, per un totale di 50 ore di attività. Questo approccio intende stimolare la curiosità delle ragazze e incoraggiarle a intraprendere carriere nelle STEM.

Dati sulle donne nelle STEM in Italia

Secondo il rapporto Education at a glance 2026 dell’Ocse, in Italia solo il 21% degli studenti universitari consegue una laurea triennale in ambito STEM, un dato che rimane al di sotto della media OCSE. Inoltre, le donne sono sottorappresentate nelle STEM a tutti i livelli accademici, nonostante costituiscano oltre la metà della popolazione studentesca. Questo scenario evidenzia l’importanza delle iniziative proposte dall’università di Roma Tor Vergata, finalizzate a promuovere l’inclusione e la parità di genere nelle discipline scientifiche.

Le attività organizzate dall’università di Roma Tor Vergata celebrano le conquiste delle donne nella scienza e rappresentano un passo significativo verso un futuro più inclusivo nel campo delle STEM. La Settimana delle donne nelle discipline scientifiche costituisce un’opportunità per incoraggiare le nuove generazioni a esplorare e abbracciare il mondo della ricerca e della tecnologia.