Ilaria Salis sarà presente oggi a Bologna alle 18 presso un evento organizzato dal sindacato Plat alla facoltà di Lettere in via Zamboni 38. Proprio ieri, come riportato da Il Resto del Carlino, gli attivisti di Plat avrebbero confermato che l’europarlamentare di Avs sarebbe arrivata sotto le Due Torri all’interno di una serie di iniziative già programmate e calendarizzate nello stabile Asp di via Don Minzoni occupato nei giorni scorsi, su cui si è infine trovata un’intesa con il Comune e le famiglie sistemate in hotel e l’edificio riconvertito in studentato.

Ilaria Salis oggi a Bologna a un evento organizzato dal sindacato Plat

L’evento principale di Plat resta, comunque, quello di stasera con Salis che, “sul tema casa, degli sfratti e dell’uso della violenza da parte delle forze dell’ordine ha sempre posto l’attenzione importante in Europa”, spiegano gli attivisti durante il raduno sottostante la Prefettura. La presenza a Bologna dell’eurodeputata di Avs in città ha già fatto storcere il naso al centrodestra.

Ilaria Salis oggi a Bologna: la reazione del centrodestra

L’europarlamentare FdI Stefano Cavedagna avrebbe assicurato che se Salis avesse partecipato all’occupazione abusiva, “sostenendo l’azione illegale operata da Plat”, l’avrebbero “denunciata per occupazione abusiva di immobile pubblico, un immobile di tutti i bolognesi”. Lo stesso invito era poi stato esteso anche “ad Asp e Comune – afferma Cavedagna –. Non può passare il concetto che compiendo atti illegali si risolva la crisi abitativa. Purtroppo la vicinanza che c’è tra gli antagonisti di Plat e la giunta fa sì che non solo non dicano nulla, ma ora parta la sfilata dei paladini sinistri degli occupanti. Come accadde con Soumahoro in via Capo di Lucca, così trovano terreno fertile nella sinistra bolognese. La palazzina di via Don Minzoni attende di essere valorizzata da Asp, di proprietà al 97% del Comune. Se qualsiasi occupazione è gravissima e non accettabile, questa è a danno di quei tanti che attendono un alloggio proprio in quel luogo”. Infine, Cavedagna ha parlato così in merito all’eurodeputata: “Salis si cela dietro all’immunità che ha per compiere atti illegali? Per questo noi siamo pronti a denunciare… vediamo se si salva anche questa volta per un voto”.