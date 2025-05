Il rapper 37enne ha annunciato il ritorno a casa, ma non è finita. Dovrà tornare in ospedale per dei controlli.

Il cantante Shade torna a casa dopo un ricovero in ospedale durato oltre due settimane. Lo annuncia proprio lui sul suo profilo Instagram, dove il rapper 37enne ha ringraziato i fan e i medici. Ma cosa è successo prima di essere dimesso?

Shade dimesso dall’ospedale, cosa è successo? “Ci siamo, ma tornerò per dei controlli”

Il rapper 37enne Shade è stato ricoverato all’ospedale di Torino per oltre due settimane. “Ci siamo”, così Vito Ventura (in arte Shade) annuncia su Instagram di essere stato dimesso dall’ospedale e proprio sui social ha ringraziato i fan con il video conclusivo della serie di aggiornamenti sulla sua malattia. Ma cosa ha avuto? E perché è stato ricoverato?

La dedica agli infermieri, “una gang di angeli”

Il sentito ringraziamento prima di tornare a casa va agli infermieri del reparto malattie infettive dell’ospedale di Torino, che Shade ha definito “una gang di angeli”. Nelle storie di Instagram Vito pubblica uno scatto insieme a tutti i medici e scrive “grazie per essere stati casa. Grazie anche al pronto soccorso del Maria Vittoria dove sono arrivato in condizioni pietose. Non ci siete tutti in foto e so che un grazie non basterà mai per ciò che avete fatto. Per me siete stati una vera famiglia, sono felice di essere uscito, ma mi mancherete”.

Ma, aggiunge, “tanto ci dovrò tornare per controlli vari, perché mica è finita qui”.

La malattia di Shade e il ricovero

Shade era stato ricoverato a causa di una grave infezione ai polmoni da adenovirus che gli aveva causato gravi difficoltà respiratorie: “Ho smesso di respirare, sono finito al Pronto Soccorso e hanno fatto sì che respirassi di nuovo”.

E con ironia aveva spiegato: “Quello che dovrò affrontare non è una passeggiata, ma sicuramente c’è di peggio. Immagino sia il prezzo da pagare per aver provato a uccidere la musica italiana”. Dall’ospedale, oltre ad aggiornare sempre i suoi fan, aveva anche espresso la sua rabbia perché il suo concerto era stato cancellato senza che nessuno lo avvisasse, proprio mentre le sue condizioni di salute stavano migliorando.

Dovrà tornare per dei controlli

Dopo essere stato dimesso, il rapper ha già in programma delle visite mediche di controllo. “Resta solo un leggero strascico”, spiega Shade. Poi, ironico come sempre, aggiunge: “Mi hanno fatto tornare a casa anche perché secondo me non mi sopportavano più, avevamo trasformato la stanza in uno studio di registrazione!”. E conclude con un messaggio affettuoso rivolto ai fan: “Adesso potrete smettere di preoccuparvi per me, vi voglio bene cuori miei”.