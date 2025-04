Shade racconta la sua battaglia contro l'infezione polmonare

Un’esperienza traumatica

Negli ultimi giorni, Shade ha catturato l’attenzione dei suoi fan e dei media con un video su TikTok in cui racconta la sua recente esperienza in ospedale. Dopo aver rischiato la vita a causa di un’infezione polmonare, il rapper ha deciso di condividere la sua storia con un tocco di ironia, cercando di sdrammatizzare una situazione che, in realtà, è stata molto seria.

“Sono ancora vivo”, ha esordito, prima di spiegare i dettagli della sua condizione.

La lotta per respirare

Shade ha rivelato che mercoledì scorso ha smesso di respirare, finendo d’urgenza al pronto soccorso. Grazie all’intervento dei medici, è riuscito a riprendere a respirare, ma l’infezione si è rivelata più grave del previsto, costringendolo a un trasferimento in un reparto specializzato. “Respiro ancora male e ora mi muovo sempre con l’ossigeno attaccato”, ha confessato, sottolineando che il percorso di recupero sarà lungo e difficile. La sua sincerità ha colpito molti, mostrando il lato vulnerabile di un artista spesso visto come invincibile.

Ironia e resilienza

Nonostante la gravità della situazione, Shade ha mantenuto un atteggiamento ironico, commentando i cibi gourmet dell’ospedale e la sua stanza, paragonandola a “alberghi peggiori” in cui ha soggiornato in passato. Ha anche scherzato sul fatto che ora porta con sé la bombola dell’ossigeno in bagno, un’immagine che ha strappato sorrisi ai suoi follower. “Questo è il prezzo da pagare per aver provato a uccidere la musica italiana”, ha detto, dimostrando che, nonostante le difficoltà, il suo spirito rimane intatto.

Un messaggio ai fan

Nel suo video, Shade ha anche voluto rassicurare i suoi fan, dicendo: “Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene, ma non riesco a guardare troppo il cellulare”. Ha ringraziato coloro che si sono preoccupati per lui, promettendo che si riprenderà e tornerà presto. La sua capacità di affrontare la situazione con umorismo e positività ha colpito molti, rendendolo un esempio di resilienza in un momento di crisi.