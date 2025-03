“Freeee”: così il trapper Shiva ha annunciato sui social l’esito del concordato in appello che si è tenuto questa mattina, 18 marzo 2025. Per lui la revoca degli arresti domiciliari con obbligo di firma. Il trapper in estate potrà tornare a fare concerti ma, come sarà accolto dal pubblico? Potrà ancora dire la sua nel panorama della musica italiana?

Shiva, revocati gli arresti domiciliari: in estate in tour

Era l’11 luglio del 2023 quando Shiva è stato aggredito da Alessandro Maria Rossi e Walter Pugliesi, nel cortile dello studio di registrazione dell’etichetta discografica Milano Ovest. Dopo l’aggressione il trapper è entrato nel palazzo per poi uscire con una pistola, sparando e ferendo alle gambe i suoi aggressori in fuga. Per i giudici non si è trattato di legittima difesa e il trapper è stato condannato per tentato omicidio a sei anni, sei mesi e venti giorni. Lo scorso anno gli sono stati concessi gli arresti domiciliari e oggi, oltre alla riduzione della pena a quattro anni e sette mesi, Shiva ha visto anche la revoca degli arresti domiciliari, sostituiti dall’obbligo di firma. Sui social il trapper ha espresso tutta la sua gioia, scrivendo “Freee“. Questa estate Shiva tornerà anche ad esibirsi, previsto per lui un tour da Nord a Sud nei palazzetti.

Shiva tra denuncia e redenzione: il suo futuro dopo il processo legale

Tra qualche mese Shiva tornerà sul palco a fare ciò che ama. Un ritorno alla normalità per il trapper dopo la condanna per tentato omicidio e la battaglia legale. Come si può notare dai social, l’affetto dei fan non è mai mancato, basta solo vedere il numero di like dopo l’annuncio del prossimo tour e i vari commenti a favore del cantante. I prossimi mesi saranno quindi molto importanti per il futuro musicale di Shiva, per mettersi alle spalle questo periodo buio e riprendere in mano la propria vita e i propri sogni. C’è molta curiosità nel vedere se ci saranno dei cambiamenti nella sua musica, nel suo modo di porsi e di presentarsi al pubblico, formato soprattutto da giovanissimi. Dopo la condanna è quindi tempo di redenzione per il trapper, sperando possa trasmettere ai suoi fan un messaggio positivo, volto alla non violenza.