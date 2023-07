Una donna di 57 anni è rimasta ferita a braccia e gambe dopo essere caduta su dei cocci di vetro di una finestra: intervenuto anche l’elisoccorso.

57enne ferita con dei cocci di vetro di una finestra

Una donna di 57 anni è rimasta ferita alle mani e alle braccia dopo essere caduta su dei resti di vetri di finestre, che si trovavano appoggiati a terra per la sostituzione.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 10:00 della mattinata di oggi, giovedì 13 aprile, a Santa Croce sull’Arno, comune toscano in provincia di Pisa, in un’azienda di via del Bosco.

L’arrivo dei soccorsi: intervenuto anche l’elisoccorso

Dopo la chiamata, sono intervenuti i soccorsi. Oltre all’ambulanza della Pubblica assistenza, è intervenuto anche l’elisoccorso “Pegaso”, per il trasferimento in codice rosso al Cto dell’ospedale di Careggi. La donna non è comunque in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili.

L’elisoccorso è atterrato al campo Banti di Santa Croce, con il supporto della polizia municipale locale. Ora l’Asl ha inviato una squadra della medicina del lavoro per indagare sulla dinamica del fatto.