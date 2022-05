Un miracolato si siede sui binari e viene investito da un treno, ma non muore: l’incredibile storia

A Milano sfiorata la tragedia: un uomo di 34 anni è stato investito sui binari e immediatamente trasportato in ospedale. Le condizioni della vittima

Drammatico evento a Milano, un uomo di 34 anni è stato investito dal treno mentre era seduto sui binari. L’incidente avvenuto verso le ore 12.20 di oggi sabato 28 maggio a Lambrate, in piazza Bottini. Lo sfortunato protagonista è riuscito miracolosamente a salvarsi.

La tragedia sfiorata

Il 34enne travolto per fortuna non è stato colpito in pieno dal convoglio e ha riportato pesanti traumi alle gambe, ma al momento dell’arrivo dei soccorritori, era cosciente. Dopo essere stato immobilizzato la corsa all’ospedale milanese Niguarda in codice rosso.

Dinamica da chiarire

Ancora non è stato chiarito del tutto per quale motivo l’uomo si trovasse seduto sui binari. A essere coinvolto nell’incidente è stato il treno Intercity 665 Milano-La Spezia che ora viaggia con un’ora di ritardo accumulato a causa di quanto accaduto.

Poteva andare decisamente peggio.

Il recente episodio

Già nei giorni scorsi si era verificato un episodio analogo, con un finale peggiore rispetto a quanto accaduto oggi nel milanese. Un giovane di 16 anni è stato investito e ucciso a Voltri.