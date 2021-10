Sicilia e contagi covid, due comuni vanno in zona arancione dopo il report sanitario dell'Asoe girato al presidente della Regione Nello Musumeci

Situazione epidemica in Sicilia e contagi covid, due comuni vanno in zona arancione: Castel di Iudica in provincia di Catania e Lercara Friddi nel Palermitano hanno fatto registrare troppe infezioni, perciò per le due municipalità verranno adottate le misure restrittive di fascia superiore.

Due comuni vanno in zona arancione a partire dalla giornata del 31 ottobre

Misure già censite e conosciute abbondantemente in tutto il paese fino a prima dell’estate che scatteranno da domani 31 ottobre e fino all’11 novembre. A far fede la relativa ordinanza firmata nelle ore scorse dal presidente della Regione Nello Musumeci. L’atto è figlio a sua volta della proposta del dipartimento regionale Asoe.

Il report di Asoe Sicilia e la decisione: due comuni vanno in zona arancione

Il dipartimento l’ha formulata dopo aver effettuato uno screening dei casi censiti ed aver indicato che il loro numero è compatibile con i protocolli sanitari e sociali previsti per la zona arancione.

Ma cosa cambierà per Castel di Iudica e Lercara Friddi? In termini di regole mainstream nei due Comuni è consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Cosa si potrà fare nei due comuni che vanno in zona arancione

Questo mantenendo tuttavia sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi). Tutte le altre prescrizioni di merito per le misure previste sono consultabili nelle Faq diffuse dall’assessorato regionale alla Salute e verranno comunque diffuse con le sub ordinanze territoriali che le due municipalità emetteranno in queste ore.