Sicurezza Lavoro, D'Ascenzo (Inail): sistemi gestione importanti

Roma, 23 apr. (askanews) – “I sistemi di gestione sono importanti, dobbiamo intensificare l’adesione delle aziende a questo tema, quante più aziende aderiranno tanto più riusciremo ad elevare il livello di sicurezza. Le aziende accreditate incrementano sensibilmente il loro livello di sicurezza, occasioni come queste sono la dimostrazione concreta di come è possibile aumentare il livello, migliorare l’efficienza delle aziende e avere la possibilità di mitigare il fenomeno infortunistico”.

Lo ha affermato il commissario straordinario dell’Inail Fabrizio D’Ascenzo in occasione del convegno “L’efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Norme tecniche, regolamenti, sostegno e rilevazione dei risultati: dall’attualità alle prospettive”, promosso da Inail e Accredia, nel corso del quale sono state illustrate le conclusioni dello studio realizzato dai due enti per confrontare i dati dell’andamento infortunistico fra aziende dotate di SGSL certificati e imprese che ne sono prive.