Il contesto delle manifestazioni nel 2024

Nel 2024, l’Italia ha visto un notevole incremento delle manifestazioni, con un totale di 12.302 eventi registrati. Tra questi, le manifestazioni politiche e sindacali hanno rappresentato una parte significativa, rispettivamente 4.610 e 4.187. Questi numeri evidenziano un clima di attivismo e partecipazione civica, ma anche la necessità di un attento monitoraggio da parte delle forze dell’ordine. Le manifestazioni studentesche e quelle legate a tematiche ambientali hanno contribuito a un panorama complesso, richiedendo un intervento strategico per garantire l’ordine pubblico.

Interventi delle forze dell’ordine

Le Sale operative della Polizia hanno gestito un impressionante numero di 4.351.509 chiamate al numero di emergenza, con 1.244.664 interventi delle volanti. Questo riflette non solo l’impegno delle forze dell’ordine, ma anche l’aumento della domanda di sicurezza da parte dei cittadini. Nel corso dell’anno, sono stati effettuati 8.602 arresti e 47.293 denunce, segno di un’azione proattiva contro la criminalità. Tuttavia, le turbative dell’ordine pubblico durante 322 eventi hanno portato a 16 arresti e 2.069 denunce, evidenziando le sfide che le autorità devono affrontare.

Incremento delle misure di sicurezza

Il 2024 ha visto un aumento significativo delle misure di sicurezza, con un incremento del 40% dei Daspo emessi, non solo in contesti sportivi ma anche in ambito urbano. Questo è un chiaro segnale della crescente preoccupazione per la violenza nelle città. Inoltre, i divieti di accesso alle aree urbane sono raddoppiati, mentre gli ammonimenti per comportamenti persecutori sono aumentati del 30%. Questi dati indicano un approccio più rigoroso da parte delle autorità nel tentativo di mantenere la sicurezza pubblica e prevenire episodi di violenza.

Il contrasto alla criminalità online

Un aspetto cruciale della sicurezza pubblica nel 2024 è stato il contrasto alla criminalità online. Il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia ha coordinato 2.828 investigazioni, con 1.184 persone indagate. I dati relativi all’adescamento online sono allarmanti, con 207 casi riguardanti minori tra i 10 e i 13 anni. Inoltre, il fenomeno del cyberbullismo ha visto 103 minori denunciati, evidenziando la necessità di una maggiore sensibilizzazione e protezione per i giovani utenti di internet.