Siena, 21enne adesca bambina di 10 anni su TikTok: scoperto dalla madre

Un ragazzo di 21 anni ha cercato di adescare una bambina di 10 anni su TikTok. L’adescamento è durato sei giorni, in cui le ha inviato foto e video spinti e richieste pesanti. La madre della bambina ha poi controllato il cellulare e ha scoperto quello che stava accadendo, così ha deciso di denunciare. I fatti risalgono alla fine di giugno 2020. Il giovane aveva contattato la bambina, residente a Siena, su TikTok.

Inizialmente le conversazioni erano normali, per ottenere la sua fiducia e farsi dare il numero di cellulare. Quando hanno iniziato a sentirsi su Whatsapp le richieste sono diventate diverse. Le ha chiesto più volte di mandargli delle foto, che fortunatamente la bambina non ha mai mandato.

La denuncia della bambina

“Dopo cinque giorni e mezzo la mamma, controllando il telefono della figlia, se ne è accorta e ha bloccato la conversazione.

La bambina intratteneva chiacchierate molto banali, tipo ‘Buongiorno, come va?’ o rispondeva ‘Sono con le amiche’, ma nonostante le richieste di invaire foto a carattere erotico non ha mai fatto niente. I genitori sono turbati, lei sul momento non si era molto resa conto. Se la mamma non avesse bloccato la conversazione probabilmente la cosa sarebbe andata avanti” ha spiegato l’avvocato della famiglia Manfredi Biotti. Dopo la denuncia della donna sono risaliti al ragazzo, classe 1999, di origini campane.

Dalle indagini è emerso “che aveva avuto conversazioni con altre bambine, dagli 8 ai 14 anni. Lui ha ammesso le sue responsabilità e si è reso disponibile al risarcimento” ha spiegato il legale. Per il giovane, a cui è stato contestato il reato di adescamento di minore, è stato chiesto il patteggiamento.