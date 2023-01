Silvio Berlusconi sul Centrodestra: "Senza Forza Italia non esisterebbe"

Silvio Berlusconi parla del suo partito e, in un video rivolto agli anziani in vista delle Regionali, torna a ribadire la centralità di Forza Italia nella coalizione di centrodestra.

Le parole di Berlusconi nel video

Il video del leader di Forza Italia sta facendo il giro del web. In esso Berlusconi sottolinea che la coalizione «che noi abbiamo fatto nascere nel 1994 – quasi trent’anni fa –, è composta da anime differenti, ma ognuna necessaria per avere un Centrodestra vincente sul piano politico e sul piano dei numeri. Noi di Forza Italia nella coalizione rappresentiamo l’anima più indispensabile di tutte, perché non esisterebbe un centrodestra di governo, in un grande Paese europeo come l’Italia, senza i liberali, senza i cattolici, senza i garantisti.

In una parola, non esiterebbe un Centrodestra di governo senza Forza Italia».

Nel frattempo arriva la condanna civile

Respinto dalla Cassazione il ricorso con il quale l’ex premier Silvio Berlusconi ha contestato la condanna civile a risarcire con 50mila euro l’ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, per danni da diffamazione. I fatti risalgono al 2006 quando, durante una conferenza stampa, l’allora presidente del Consiglio accusò i pm del processo Mills (Robledo e Fabio De Pasquale) di essersi rifiutati «di fare la giusta rogatoria» alle Bahamas.