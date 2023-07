L’ultimo “valzer” delle indiscrezioni sulla prossima edizione di Ballando Con Le Stelle riporta in scena vecchie e nuove glorie del piccolo schermo. La produzione del talent di punta di RaiUno sarebbe in trattativa con Simona Ventura e Bruno Barbieri. Ma il sogno di sempre, nel cassetto di Milly Carlucci, sarebbe quello di portare Barbara D’Urso in pista, anche solo come “Ballerina per una notte”. E tra i papabili giurati non mancano le sorprese.. amare.

Simona Ventura e Bruno Barbieri a Ballando Con Le Stelle

Archiviata la burrascosa edizione numero 17 di Ballando Con Le Stelle, la produzione del varietà continua a lavorare per comporre il cast dei concorrenti vip per il prossimo autunno. Tra i grandi nomi, spunta quello di Super Simo, la vulcanica Simona Ventura. Le trattative sarebbero in corso, come si appende da indiscrezioni sui social. Tra i provinati, o comunque tra i desideri di Milly Carlucci ci sarebbe anche Bruno Barbieri, giudice di MasterChef e rivelazione del GialappaShow su TV8, sia nella versione imitata del comico Ubaldo Pantani che in quella vera di Barbieri in persona, che è apparso nell’ultima puntata degli sketch comici “4 Motel”.

Destini che indirettamente si incrociano, visto che Ubaldo Pantani è una scoperta proprio di Simona Ventura negli anni d’oro di Quelli che il calcio.

Tra gli altri nomi, in pole ci sarebbe anche quello del pasticcere di Bake Off Italia, Damiano Carrara.

Teo Mammuccari (rivale di Selvaggia Lucarelli) in giuria

Più complessa risulta la partita della giuria. Dietro al bancone “inquisitorio” potrebbe finire Teo Mammuccari nei panni di giurato. Un nome che agita ulteriormente le acque del varietà, visto che in passato il conduttore si è scontrato con Selvaggia Lucarelli.

“Mi sfuggono i suoi talenti – dichiarò la giornalista, parlando di Mammuccari – a parte quelli innegabili di indossare sempre una camicia il cui ultimo bottone si chiude 15 cm sopra l’ombelico e di trovare 34253 sinonimi di vaffa in tre minuti netti di trasmissione. Ah, la tracotanza. Ce l’avesse un briciolo del talento di Brignano”.

E c’è già chi sogna una rissa a suon di palette.