Ballando con le stelle? Per Anastasia Kuzmina è stata un’esperienza traumatica. La ballerina ucraina risponde alle curiosità dello spazio “box domande” sul suo profilo Instagram e per la prima volta si lascia andare rispetto alla sua ultima avventura che l’ha vista al fianco del concorrente chef, Lorenzo Biagiarelli, compagno della giudice di gara Selvaggia Lucarelli.

Anastasia Kuzmina racconta il rapporto traumatico a Ballando

“Ballando parte a fine ottobre 2023, ma penso che sapremo qualcosa di più verso fine agosto, massimo inizio settembre. Non si parla mai prima della firma del contratto, ma la mia risposta ovviamente sarebbe ‘Sì’”, fa sapere Anastasia Kuzmina, che non vede l’ora di tornare in pista, fosse anche per esorcizzare il dolore e la sofferenza che ingiustamente vivono il suo popolo.

Ma cosa resterà dell’ultima, burrascosa e iconica esperienza? Lei che non ha mai ceduto alle provocazioni e alle polemiche innescate dalle liti tra i giudici, e dal Codacons , ora confessa che l’esperienza è stata “traumatica e negativa”. Kuzmina, da dieci anni a Ballando, dice di essersi impegnata e di voler tornare sulla pista di Milly Carlucci.

In coppia con chi? “Girano tante voci, io spero in un qualcuno di speciale – confida Anastasia nelle Stories -. Vorrei mi rimanesse impresso in maniera positiva, l’esperienza dell’anno scorso è stata molto negativa e a tratti traumatica”.