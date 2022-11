Ballando con le Stelle, Luisella Costamagna annuncia il ritiro: “La mia sfida è guarire”

Era nell'aria da qualche puntata e adesso è ufficiale. Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca si sono ritirati da Ballando con le Stelle.

Il percorso di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle è stato travagliato fin dall’inizio. La giornalista ha preso parte alla gara con Pasquale La Rocca. L’infortunio al ginocchio, come in molti ricorderanno, aveva portato la concorrente ad annunciare nelle precedenti puntate il ritiro per poi ritrarre.

Tale è stato tuttavia solo posticipato perché anche per Pasquale La Rocca non ci sono buone notizie. Anche quest’ultimo si è infortunato.

Luisella Costamagna, l’annuncio del ritiro da Ballando con le Stelle

L’annuncio è arrivato in diretta. La coppia infatti, contrariamente a quanto dovrebbe solitamente accadere, non si trovava nella sala delle stelle. È con questa premessa che Milly Carlucci ha introdotto in qualche modo la decisione presa da Luisella Costamagna: “Adesso la mia sfida è guarire, devo tornare al 100% e per guarire devo fermarmi.

Vi ringrazio tantissimo per il sostegno, mi auguro possa esserci per il ripescaggio, quando ci auguriamo di tornare al 100%. Mi auguro che non vi sentiate traditi. Il tradimento sarebbe non fermarsi adesso, un tradimento nei confronti delle aspettative che ci sono”, ha spiegato a tale proposito.

Luisella Costamagna non menziona nelle scuse Selvaggia Lucarelli

Infine Luisella Costamagna ha dedicato l’ultimo spazio ai ringraziamenti finali sia ai giudici che allo staff di Ballando con le Stelle oltre che Alberto Matano. Tra le persone menzionate non c’era tuttavia il nome di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima si era espressa già precedentemente in modo negativo circa la possibilità di giudicare un ballerino non nelle condizioni di danzare: “Sta evitando in tutti i modi di avere un confronto, avevo ragione, aveva bisogno di guarire, di fermarsi, di recuperare”, è quanto ha affermato.