Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli provoca Enrico Montesano sui vaccini

Nella puntata di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha lanciato una provocazione ad Enrico Montesano sui vaccini.

Enrico Montesano si è esibito durante la puntata di Ballando con le stelle dando prova del suo grande talento.

La coreografia è stata impeccabile, ma nella giuria era presente Selvaggia Lucarelli, che non vedeva l’ora di lanciargli una frecciata sull’argomento vaccini. Montesano ha ricevuto una vera e propria standing ovation da parte del pubblico e i complimenti della conduttrice. “Mi sembra di aver staccato una stella e di averla portata qua. Lui è il protagonista del cinema, del teatro e della televisione, portarlo qui è un contributo aggiuntivo per il programma” ha dichiarato Milly Carlucci.

I giudici hanno confermato i complimenti, ma la Lucarelli ha dovuto in qualche modo attaccarlo. “Il mio vero conflitto d’interessi questa sera è con Montesano in realtà. Ballando è bello perché se anche tu hai dei problemi pregressi con una persona, che in questo caso riguarda tutte le cose terribili che tu hai detto negli ultimi due anni, seduta qui una persona si dimentica tutto. O meglio, me lo ricordo, ma mi focalizzo sul ballo e devo dire che c’è mestiere.

Quello adulto e vaccinato sei tu qui dentro, tra tutti quanti, eh Montesano?” ha dichiarato la giornalista.

La polemica che aveva travolto Enrico Montesano

La presenza di Enrico Montesano nella trasmissione è sicuramente molto apprezzata da tutti. L’attore, negli ultimi due anni di pandemia, è finito al centro delle polemiche per aver espresso il suo pensiero sui vaccini anti-Covid. L’attore è stato molto presente nelle piazze per esprimere la sua opinione, prendendo posizione in modo pubblico.