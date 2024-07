Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono goduti una romantica luna di miele tra Capri e Ischia. La conduttrice e giornalista hanno condiviso sui social un video dei momenti più belli del viaggio di nozze.

Lo scorso 6 luglio, Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati nella magnifica cornice del Grand Hotel di Rimini. Dopo il “sì”, i due piccioncini si sono goduti una romantica luna di miele tra Capri e Ischia. In barca, tra coccole e baci, non sono mancate dediche d’amore al miele.

In occasione del matrimonio, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno chiesto agli invitati di contribuire economicamente al loro viaggio di nozze. Come si usa ormai da tempo, gli sposini hanno riportato il loro Iban nella partecipazione e poi, a mo’ di ringraziamento, hanno condiviso un video social della luna di miele.

A didascalia del video che immortala i momenti più belli del viaggio di nozze, Simona ha scritto:

“Ed ecco il reel della nostra honeymoon raccontato dal mio telefono per me e per mio marito. Il più bel viaggio della nostra vita. GRAZIE a tutti voi che l’avete reso possibile e, soprattutto, mi sono resa conto una volta di più, che non esiste un paese più bello dell‘ ITALIA, uniamoci per preservarlo e proteggerlo!!”.