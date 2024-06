Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposeranno il 6 luglio in una cerimonia intima con famiglie e pochi invitati.

Simona Ventura, dichiarazione inattesa prima delle nozze con Giovanni Terzi

Mercoledì 26 giugno, la coppia ha festeggiato con un mega party organizzato dal famoso wedding planner Enzo Miccio a Milano.

La location è rimasta segreta, ma è stato un evento grandioso con un migliaio di invitati, tra cui numerosi VIP. Il pre-party di nozze celebra anche il 60esimo compleanno di Giovanni Terzi. Entrambi hanno condiviso dolci messaggi sui social media esprimendo amore e felicità per il doppio evento.

Simona Ventura ha pubblicato un video su Instagram con la dedica: “Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti, le nostre affinità elettive.

Simona Ventura e il matrimonio con Giovanni Terzi: clamoroso annuncio

L’abbiamo scelta insieme perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente”. Giovanni Terzi ha risposto con un commento emozionante: “Amore mio, sai sempre stupirmi dal primo momento in cui apri gli occhi alla sera in cui andiamo a coricarci. Sei l’essenza della mia vita e con il cuore in gola dall’emozione ti dico Ti amo da sempre e per sempre”.

La festa che hanno organizzato segna l’inizio di una serie di celebrazioni che culmineranno nel matrimonio del 6 luglio, promettendo affetto, amicizia e gioia.