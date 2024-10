Simone Annicchiarico ha fatto da ultimo ospite nella puntata di oggi di “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo. Attualmente, il cantante partecipa a “Tale e Quale Show”, che va in onda ogni venerdì su Rai 1, dove ha vestito i panni di vari artisti, tra cui Renato Zero e Franco Califano. Durante l’intervista, ha condiviso la sua esperienza nella trasmissione di Carlo Conti e ha anche discusso dei suoi genitori, Walter Chiari e Alida Chelli.

L’intervista a Simone Annicchiarico

Simone ha iniziato a raccontare il suo percorso professionale, affermando: ““Tale e Quale Show” offre molte soddisfazioni, ma richiede un costante impegno. Sono veramente colpito dalla sintonia tra i membri del cast; è come se ci conoscessimo da sempre, anche se ci siamo incontrati solo di recente. Questa connessione mi piace molto”.

Caterina Balivo e i primi anni di carriera

Caterina Balivo ha esordito ricordando i primi anni di carriera di Simone, menzionando il programma “Arriba! Arriba!”, condotto insieme a Heather Parisi. Il cantante ha risposto, scherzando: “Per favore, non fatemelo rivedere! Ci ho messo vent’anni a dimenticarlo”. Ha poi aggiunto: “Avevo circa 25-26 anni quando partecipavo, ma non ha riscosso grande successo. Dopo la fine del programma, non ho più avuto contatti con Heather, ma sono sicuro che, se ci rincontrassimo, avremmo tante cose da condividere, dato quanto è simpatica”.

Il legame con i genitori

Concludendo la sua partecipazione a “La Volta Buona”, Simone ha parlato del suo legame con i genitori, Walter Chiari e Alida Chelli, rivelando: “In passato, cercavo sempre papà, mentre sentivo la mancanza di mamma”.