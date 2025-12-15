Simone Moro, uno dei più celebri alpinisti italiani, ha recentemente affrontato un malore durante la discesa dal Mera Peak in Himalaya. Trasportato in elicottero a Kathmandu, si trova ora sotto controllo medico e, fortunatamente, le sue condizioni sono in miglioramento.

Simone Moro colto da malore sull’Himalaya

Classe 1967, Moro è uno degli alpinisti più esperti e riconosciuti a livello mondiale, unico nella storia ad aver compiuto quattro prime ascensioni invernali su montagne oltre gli ottomila metri.

Salito sulla cima di otto dei quattordici ottomila, detiene il record per il maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli ottomila, con le scalate dello Shisha Pangma (2005), Makalu (2009), Gasherbrum II (2011) e Nanga Parbat (2016). Con oltre settanta spedizioni all’attivo, la sua carriera lo ha portato dalle Alpi Orobie e dalle Dolomiti fino all’Himalaya, con uno stile leggero, rapido e spesso invernale. Oltre all’alpinismo, ha sviluppato competenze come pilota di elicottero, specializzandosi nel soccorso in alta quota e stabilendo record in interventi estremi.

Nonostante i numerosi episodi pericolosi e incidenti avvenuti nel corso degli anni, la sua esperienza e preparazione gli hanno sempre permesso di superare le difficoltà, confermando il suo straordinario coraggio e la professionalità in montagna.

Simone Moro colto da malore sull’Himalaya: aggiornamenti sulle sue condizioni

Il celebre alpinista bergamasco Simone Moro, dopo un malore in alta quota, si trova attualmente a Kathmandu, dove sta ricevendo cure mediche e si sta sottoponendo a controlli approfonditi.

Il malore è sopraggiunto venerdì durante la discesa dal Mera Peak, una delle cime più elevate dell’Himalaya (6.476 metri), dopo aver raggiunto la vetta il giorno precedente. In seguito a una videochiamata con i medici di fiducia in Italia, è stato deciso un trasferimento sanitario in elicottero, effettuato il giorno successivo a causa dell’ora tarda.

“Sta meglio, è di buon umore e si sta sottoponendo a cure mediche. Si trova attualmente a Kathmandu dove è sottoposto a controlli medici”. Lo ha specificato in un comunicato il team.