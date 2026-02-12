sindacati mantengono le date di agitazione nel trasporto aereo

Scioperi nel trasporto aereo confermati per febbraio e marzo

Le organizzazioni sindacali che rappresentano il personale del settore aereo hanno confermato le azioni di sciopero previste per il 16 febbraio e il 7 marzo. La dichiarazione è stata resa nota dopo la sollecitazione del Garante per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali a valutare un rinvio delle date.

I sindacati hanno motivato la decisione con la necessità di tutelare le vertenze relative al rinnovo del contratto collettivo nazionale e ai contratti aziendali scaduti da tempo. Le parti rivendicano inoltre misure su retribuzioni e condizioni di lavoro che considerano urgenti.

Le tendenze emergenti mostrano una ripresa delle mobilitazioni nel comparto, determinata anche dalla difficoltà nelle trattative sindacali. Il futuro arriva più veloce del previsto: la prosecuzione delle agitazioni potrebbe avere impatti sulla programmazione dei voli e sui servizi aeroportuali.

Restano attesi sviluppi nelle prossime settimane, con eventuali incontri tra le organizzazioni sindacali, le aziende del settore e il Garante per valutare possibili mediazioni.

Ragioni della mobilitazione

Le organizzazioni sindacali hanno motivato la protesta come conseguenza di negotiative infruttuose con le aziende del comparto. In una lettera inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia, esse riportano che i numerosi tentativi di confronto non hanno prodotto proposte ritenute sufficienti per il rinnovo contrattuale. Per questo motivo le sigle ritengono che non sia possibile né cancellare né posticipare le agitazioni legittimamente proclamate.

Le tendenze emergenti mostrano una crescente rigidità delle controparti nelle trattative salariali e normative, secondo quanto segnalato dalle organizzazioni. Il futuro arriva più veloce del previsto: le sigle chiedono garanzie concrete sulle condizioni di lavoro e sul salario per evitare ulteriori escalation. Restano in programma incontri tra sindacati, aziende e il Garante per valutare eventuali mediazioni nelle prossime settimane.

Chi ha proclamato lo sciopero

In continuità con gli sviluppi sulle trattative, le associazioni sindacali firmatarie hanno proclamato l’astensione dal lavoro. Tra le sigle promotrici figurano Filt Cgil e Fit Cisl, oltre a Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp. Le organizzazioni rappresentano professionalità diverse del trasporto aereo e agiscono in coordinamento per esercitare pressione sulle controparti aziendali.

Nel documento unitario i sindacati indicano come cause principali il mancato rinnovo contrattuale e la mancanza di risposte concrete da parte delle imprese interessate. Le tendenze emergenti mostrano un aumento delle forme di mobilitazione nel comparto, dovuto a dinamiche salariali e organizzative non risolte.

La proclamazione dello sciopero segue le interlocuzioni con le aziende e gli incontri istituzionali già avviati. Restano in programma ulteriori riunioni tra le parti e il Garante per valutare possibili mediazioni nelle prossime settimane.

La reazione delle istituzioni

Dopo le riunioni già programmate, il Ministero ha convocato le parti per un incontro fissato per venerdì alle 10 presso la sede del dicastero. L’obiettivo è tentare una mediazione e verificare l’esistenza di margini per la ripresa delle trattative.

Parallelamente, il Garante aveva chiesto il posticipo, motivando la richiesta con la necessità di tutelare i servizi essenziali e di evitare disagi in periodi sensibili per i trasporti. Le tendenze emergenti mostrano una maggiore frequenza di astensioni in risposta a negoziati ritenuti infruttuosi, un elemento che complica ulteriormente le mediazioni.

Restano in programma ulteriori riunioni tra le parti e il Garante per valutare possibili soluzioni. L’esito dell’incontro ministeriale sarà determinante per stabilire eventuali aggiustamenti al calendario delle astensioni.

Posizioni politiche e attese

La conferma degli scioperi ha suscitato reazioni nette sul piano politico, a poche ore dall’incontro convocato dal ministero. Il vicepremier e ministro dei Trasporti ha definito la decisione «inopportuna» e ha criticato le organizzazioni per non aver recepito le sollecitazioni del Garante e le proposte di mediazione del dicastero.

Nel suo intervento pubblico il ministro ha richiamato la necessità di preservare la funzionalità della rete dei trasporti in un contesto di attenzione internazionale per l’Italia. Ha inoltre sottolineato che un eventuale blocco delle attività comporterebbe disagi significativi per cittadini e delegazioni sportive. Le tendenze emergenti mostrano una crescente attenzione politica alla gestione delle astensioni, e l’esito dell’incontro ministeriale resterà determinante per eventuali modifiche al calendario delle astensioni.

Impatto e possibili scenari

Le tendenze emergenti mostrano che, se le giornate di sciopero si svolgeranno come annunciato, l’impatto sul traffico aereo dipenderà dall’adesione e dalle modalità di astensione.

Negli scioperi precedenti si sono registrate cancellazioni di voli, riduzione dei servizi di terra e disagi per i passeggeri.

Le autorità competenti e le parti coinvolte lavoreranno nei prossimi giorni per mitigare gli effetti e valutare misure operative alternative.

I sindacati ribadiscono che senza impegni concreti sul rinnovo contrattuale non emergono le condizioni per sospendere le proteste.

Il futuro arriva più veloce del previsto: l’esito dell’incontro ministeriale resterà determinante per eventuali modifiche al calendario delle astensioni e per possibili accordi sulle condizioni di lavoro.

Cosa possono aspettarsi i viaggiatori

Le tendenze emergenti mostrano che i passeggeri devono monitorare gli aggiornamenti ufficiali delle compagnie aeree e degli aeroporti. Gli operatori comunicheranno in anticipo eventuali variazioni operative. Le istituzioni raccomandano di verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto e di prestare attenzione alle comunicazioni su orari e possibili cancellazioni. Nel frattempo, le trattative in corso possono determinare cambi di scenario fino all’ultimo momento.

La conferma delle date del 16 febbraio e del 7 marzo evidenzia il clima di tensione tra organizzazioni sindacali e aziende del settore aereo. Si gioca una partita tra la richiesta di garanzie contrattuali per i lavoratori e la necessità delle istituzioni di preservare la continuità dei servizi essenziali. L’esito dell’incontro ministeriale resterà determinante per eventuali modifiche al calendario delle astensioni e per possibili accordi sulle condizioni di lavoro.