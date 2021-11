Skincare e Makeup invernale

L’inverno si sta avvicinando e la pelle è maggiormente esposta al freddo: per questo è necessaria una skincare utile ad idratare e proteggere la pelle.

L’inverno si sta avvicinando e le temperature si abbassano: è necessario cambiare il guardaroba, coprirsi bene e prendersi costantemente cura della pelle che è maggiormente esposta al freddo: infatti si può facilmente arrossare e seccarsi provocando prurito.

Per questo motivo è necessaria una skincare utile ad idratare e proteggere la pelle in profondità: prodotti specifici e di qualità sono utili a mantenere l’equilibrio cutaneo prevenendo la formazione di rughe e macchie.

L’aria fredda, infatti, non permette alla pelle di mantenere un elevato grado di idratazione che, di conseguenza, tende a seccarsi danneggiandosi.

Il problema non è soltanto la bassa temperatura, ma anche lo sbalzo termico che intercorre tra gli ambienti interni e gli ambienti esterni: in questo modo viene intaccato lo strato idrolipidico presente sulla pelle arrossandola e provocando irritazione.

L’importanza dell’idratazione

Importante è evitare di utilizzare detergenti aggressivi che possono irritare ulteriormente la pelle: puoi acquistare prodotti delicati biologici che, grazie alla loro composizione naturale, puliscono in maniera approfondita la cute senza danneggiarla.

L’idratazione, dunque, è di fondamentale importanza nel periodo invernale: prima è necessario utilizzare detergenti per rimuovere impurità e tracce di make-up, successivamente è bene usare balsami e creme oleose o anche il latte detergente.

La lozione viso è un prodotto pratico e utile perché non solo ristabilisce l’equilibrio della cute, ma riesce anche a rivitalizzare e a distendere i tratti.

I principi attivi che hanno maggiore efficacia sulla pelle sono sicuramente l’acido ialuronico e il burro di karitè; altro prodotto importante è l’olio per il viso che nutre la pelle e può essere utilizzato anche in aggiunta alla crema per il giorno.

Alcune parti del viso vengono spesso tralasciate e quindi non curate nel migliore dei modi: contorno degli occhi e labbra si disidratano e danneggiano facilmente mostrando subito i primi segni di stanchezza.

Su Bio Boutique la Rosa Canina puoi trovare un’infinità di prodotti biologici utili a migliorare l’equilibrio della pelle eliminando imperfezioni e impurità.

Make up invernale

Dopo essersi presi cura della pelle e aver creato uno strato di protezione per il freddo della stagione invernale possiamo passare al make-up.

In inverno anche il make-up tende a cambiare: si punta su colori più freddi come il blu o il verde; inoltre vengono preferiti prodotti cremosi o in gel piuttosto che in polvere: questi ultimi infatti sono da evitare perché potrebbero seccare ulteriormente la cute.

Dunque meglio privilegiare l’utilizzo di fondotinta idratanti e cremosi.

Nello shop online puoi trovare anche ottimi prodotti di Make up della linea Nabla), un brand italiano di trucco professionale: la loro filosofia aziendale è basata sulla ricerca di alte performance attraverso l’utilizzo di ingredienti sempre pregiati, prediligendo quelli naturali.

Per i lettori di Notizie.it il negozio online Bio Boutique La Rosa Canina ha riservato uno speciale codice sconto: NOTIZIE15 del 15% valido su migliaia di cosmetici & make-up…approfittane subito!