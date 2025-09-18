La scomparsa di Bartosz Slowinski, 27enne polacco residente in Irlanda, dall’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo ha acceso preoccupazioni tra familiari, amici e comunità locale. Atterrato l’8 settembre per una breve vacanza, del giovane non si hanno più notizie da dieci giorni.

Chi è Slowinski Bartosz e come riconoscerlo

Per facilitare il riconoscimento di Bartosz, sono stati forniti dettagli precisi sul suo aspetto: è alto circa 1,75 m, con corporatura snella, capelli biondi, occhi verdi, barba e occhiali.

Presenta, inoltre, una cicatrice dietro la testa e un tatuaggio raffigurante un lupo sull’avambraccio destro. Queste informazioni potrebbero risultare decisive per eventuali segnalazioni.

Chiunque notasse una persona corrispondente a questa descrizione è invitato a contattare il numero unico di emergenza 112 o direttamente l’Associazione Penelope Lombardia al numero 380 7814931.

Le autorità continuano a vagliare ogni possibile pista, mentre familiari e amici restano in apprensione, sperando in notizie che possano chiarire le circostanze della scomparsa.

Slowinski Bartosz atterrato all’aeroporto di Orio al Serio: scomparso nel nulla

Da ormai dieci giorni non si hanno notizie di Bartosz Slowinski, 27enne di origine polacca residente in Irlanda, avvistato l’ultima volta all’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, lunedì 8 settembre. Secondo quanto riportato dalla sorella, Bartosz aveva contattato la famiglia appena dopo l’atterraggio, ma da martedì il suo cellulare risulta spento e non vi sono aggiornamenti sui suoi profili social.

La carta bancaria del giovane sarebbe stata utilizzata l’11 settembre a Roma, senza ulteriori tracce successive, alimentando le preoccupazioni di parenti e amici sul suo stato di salute e sulla sua sicurezza.