Le ricerche del medico scomparso in Calabria lo scorso 27 di luglio sono terminate nel peggiore dei modi: Antonio Blaganò è morto, il suo cadavere è stato ritrovato in un dirupo a San Mango d’Aquino. Si indaga per capire cosa sia successo.

Calabria, trovato il corpo del medico scomparso

E’ finita nel modo peggiore, il medico 67enne Antonio Blaganò è stato ritrovato senza vita in un dirupo a San Mango D’Aquino, in provincia di Catanzaro, in Calabria.

Il medico era scomparso lo scorso 27 luglio, dopo aver lasciato in anticipo il suo turno di guardia medica nel comune di Nocera Terinese. Prima la sua auto è stata ritrovata, ancora accesa, nei pressi del fiume Savuto, con dentro uno dei suoi due cellulari, l’altro, assieme al portafoglio, era stato lasciato in ambulatorio. Ora, una settimana dopo, la triste scoperta del corpo senza vita di Antonio, a pochi chilometri da dove era stata trovata l’auto. Le indagini sono in corso.

Calabria, trovato il corpo del medico scomparso: le prime ipotesi

Come visto, è stato ritrovato il corpo senza vita di Antonio Blaganò, il medico scomparso lo scorso 27 luglio in Calabria. Al momento sono ancora ignote le cause della morte del 67enne, è stato un malore, un incidente, un gesto volontario? L’autopsia potrà aiutare gli inquirenti a fare luce su questa triste vicenda.