Società italiana Pediatria, Rino Agostiniani è il nuovo presidente

Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) – Rino Agostiniani, direttore dell’Area Pediatria e Neonatologia dell’Azienda Usl Toscana Centro, è il nuovo presidente della Società italiana di Pediatria, storica società scientifica che associa circa 11mila pediatri italiani del mondo ospedaliero, universitario e del territorio. È stato eletto in occasione del 79esimo congresso italiano di Pediatria che si è appena concluso a Firenze. Entrerà in carica il primo gennaio 2025, succedendo alla Presidente uscente Annamaria Staiano, che Agostiniani ha affiancato in questi anni come Tesoriere.

“Sono grato e onorato per aver ricevuto l’incarico di guidare una società scientifica così prestigiosa. Mi impegnerò, insieme alla squadra che mi affiancherà, per la tutela dei bambini e degli adolescenti, con le complesse sfide che sono state al centro del 79esimo congresso di Pediatria, per un’assistenza che sappia rispondere ai cambiamenti della società e ai nuovi bisogni della popolazione pediatrica. La priorità resta la difesa della specificità pediatrica, ossia il diritto dei bambini a essere curati da medici adeguatamente formati per la loro assistenza e in ambienti a loro dedicati", ha affermato Rino Agostiniani.

Fanno parte del nuovo Consiglio direttivo Sip, i vicepresidenti: Pietro Ferrara (Università Campus Biomedico Roma), Vita Antonella Di Stefano (Azienda Ospedaliera Cannizzaro Catania); Tesoriere: Elena Chiappini (Università di Firenze, Aou Meyer Firenze); Consiglieri: Claudia Bondone (ospedale Infantile Regina Margherita Torino), Valerio Cecinati (ospedale SS Annunziata Taranto), Renato Cutrera (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma), Paola Lago (ospedale di Treviso), Luigi Martemucci (Ospedale Santobono Napoli), Angelo Ravelli (Irccs Istituto Gianna Gaslini Genova). Consiglieri junior: Miriam Alessi (pediatra libera scelta Trapani), Silvia Ricci (Ospedale Meyer Firenze) Elena Scarpato (Università Federico II Napoli).