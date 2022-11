Soffoca e uccide il figlio di 8 anni, due giorni prima aveva twittato: "Perché ho avuto un bambino?"

Sta per concludersi in via definitiva il processo alla donna che nel 2016 ha soffocato ed ucciso il figlio di soli 8 anni.

La madre, dopo l’omicidio, ha dato fuoco alla casa.

Ecco cosa rischia Karen Ziolkowski

La donna era stata prima soccorsa e poi arrestata dopo che alcuni medici avevano giudicato il suo stato mentale come “alterato”. Karen Ziolkowski adesso rischia non meno di 25 anni per l’omicidio del piccolo figlio avvenuto nel mese di novembre del 2016. L’udienza è fissata al giorno 10 gennaio 2023. L’omicida, secondo il marito Marc Ziolkowski, aveva iniziato a soffrire di depressione dal 2015, anno in cui i coniugi si sono separati.

Soffoca e uccide il figlio dopo aver twittato strani messaggi

I fatti sono avvenuti tra il 12 novembre e il 14 novembre 2016 a Meriden, negli Stati Uniti d’America (USA). Karen Ziolkowski aveva twittato: “Perchè ho avuto un figlio?“. Questo cinguettio spaventoso non era stato l’unico campanello d’allarme, in quanto la donna aveva anche utilizzato parole come “estintore” e “parco giochi del diavolo“. La scoperta del cadavere è avvenuta dopo che la donna ha appiccato un incendio in casa dando fuoco alla camera da letto e al seminterrato.

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine, giunti sul posto, riuscirono a salvare l’omicida ma non il bimbo di 8 anni che successivamente è stato dichiarato morto per asfissia e assunzione di antistaminico in dosi elevate.