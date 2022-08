Soffriva di Sma e per lui avevano lanciato una raccolta fondi: il piccolo Federico è morto a 3 anni

Aveva combattuto a lungo contro la Sma, ma purtroppo non ce l'ha fatta. La vita del piccolo Federico è stata stroncata a soli 3 anni.

Il piccolo Federico aveva lottato a lungo contro la Sma (atrofia muscolare spinale) di tipo 1, la più grave forma della patologia, di una criticità tale da necessitare le cure di uno dei farmaci più costosi del mondo, il Zolgensma.

Proprio gli enormi costi per sostenere le cure del bambino, avevano portato i genitori a lanciare una raccolta fondi. La sua storia, come in molti ricorderanno, aveva mosso gli animi di un intero Paese.

Il piccolo Federico è morto a soli 3 anni: soffriva della più grave forma di Sma

Il farmaco che aveva dovuto ricevere Federico costava oltre 2 milioni di euro. In virtù di ciò l’AIFA era intervenuta modificando i limiti per la somministrazione del farmaco con il Servizio Sanitario Nazionale che è stato portato dai sei mesi ad un peso massimo di 21 chili, un passo certamente importante che ha alleviato le sofferenze di molte famiglie.

Il quadro clinico di Federico era peggiorato significativamente nelle ultime settimane di vita a causa di una encefalite, un’infezione questa che si è rivelata essere fatale e dalla quale purtroppo non è più riuscito a riprendersi.

Il cordoglio sui social

Nel frattempo sono in molte le persone che hanno dedicato un ultimo pensiero al bimbo sui social, tra questi la pagina Uno SMAgliante LEOncino che ha mandato un cordoglio molto bello e sentito ai familiari del piccolo Federico. Il padre spirituale don Emanuele Ferro e il commissario Giancarlo Roberti hanno invece affermato: “Purtroppo il piccolo Federico Musciacchio ha concluso la sua breve esistenza terrena. L’intera confraternita si stringe intorno ai suoi genitori Saverio e Rossella e a tutta la sua famiglia“.